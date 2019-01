Les escoltes encarregadesa Villarejo comprometen l'expresident del BBVA

Les escoltes que BBVA va encarregar durant anys a l'excomissari de policia José Manuel Villarejo posen en un compromís l'entitat i el seu president d'honor, Francisco González, més conegut com FG, que presumiblement va estar al corrent d'aquests treballs.

El banc va reconèixer el novembre passat que va recórrer als serveis de l'excomissari a través del Grupo Cenyt, però en els últims dies s'ha conegut, amb la informació avançada per El Confidencial i Moncloa.com, que ho va fer, entre altres motius, per evitar que el 2004 la constructora Sacyr aconseguís el control de BBVA. Amb aquest encàrrec el banc hauria tingut accés a més de 15.000 converses telefòniques d'alts càr-recs del Govern de llavors, de José Luis Rodríguez Zapatero, a més de polítics, empresaris i fins i tot periodistes i directius del mateix banc.

Les punxades revelen a més estretes relacions de poder entre l'Executiu socialista i el Banc Santander d'Emilio Botín, el principal rival de BBVA, a més de maniobres per aconseguir que Sacyr guanyés presència en el consell d'administració i promogués la caiguda de FG. L'escàndol de les escoltes ha portat BBVA a reconèixer que des del juny passat, encara amb Francisco González com a màxim executiu, va iniciar una investigació sobre la contractació i els serveis prestats pel Grup Cenyt.

Si fossin certes les informacions publicades, revestirien una indubtable gravetat, segons admetia el banc, que va sol·licitar a més a un despatx d'advocats una revisió independent dels fets i de la documentació disponible.

Les dues actuacions estan en curs, però «fins avui» no s'ha trobat cap documentació que reflecteixi fets irregulars.

En la seva última entrevista, publicada per El País Semanal, preguntat pels suposats pagaments de BBVA a Villarejo de més de cinc milions entre el 2012 i el 2017, el banquer responia que per a ell no tenien cap rellevància. «Ho fa el departament de seguretat amb normes molt estrictes», afegia González, que assegurava que es va assabentar d'aquests pagaments quan va aparèixer la primera notícia fa uns mesos.

D'altra banda, el president de BBVA, Carlos Torres, va confirmar que l'entitat va contractar els serveis del Grupo Cenyt, l'agència de detectius propietat de José Manuel Villarejo, però no va aclarir el suposat esponatge massiu a empresaris, polítics i periodistes del qual se l'acusa.

«Efectivament el Grupo Cenyt va prestar serveis diversos al banc, però no s'ha trobat cap documentació que reflecteixi el seguiment i intervenció de comunicacions privades als quals es refereixen les notícies publicades a mitjans de comunicació des del 9 de gener passat», va reconèixer Torres en una carta interna a la qual va tenir accés Europa Press.