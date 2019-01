Forn defensa que no va dissenyar el dispositiu policial de l'1-O i no va donar instruccions polítiques als Mossos

El lletrat de l'exconseller d'Interior Joaquim Forn afirma en l'escrit de defensa que no va participar en el disseny del dispositiu policial de l'1-O ni del 20 de setembre i que en cap cas va donar instruccions polítiques als Mossos. Cita diverses declaracions (algunes es volen aportar com a prova) on Forn diu que els Mossos acataran resolucions judicials. I afegeix que quan va accedir al càrrec el juliol de 2017 no va fer canvis a la cúpula del cos. Per tant, el lletrat Xavier Melero nega l'existència de la rebel·lió i demana l'absolució. "

No es pot usar el delicte de rebel·lió per reprimir el dissentiment polític expressat de manera pacífica", recull l'escrit. A més, apunta que va "mantenir amb èxit" el "delicat equilibri" entre ser "lleial" al Govern i ser el principal responsable del cos. La defensa sol·licita 38 testimonis, entre ells l'excap dels Mossos Josep Lluís Trapero o l'expresident Carles Puigdemont, l'exdelegat del govern espanyol Enric Millo o el coordinador policial de l'1-O Diego Pérez de los Cobos.