La inversió de l'Estat a Catalunya creix fins al 16,8%, però queda per sota del pes del PIB

La inversió de l'Estat a Catalu-nya se situa al 16,8% de les inversions territorialitzables, segons el projecte de Pressupostos de l'Estat per al 2019, una xifra superior al 13,3% que li concedien els pressupostos del 2018 fets pel Govern de Mariano Rajoy, però encara per sota del pes de l'economia catalana sobre la del conjunt d'Espanya, que s'acosta al 19%.

Així, el projecte de pressupostos estima una inversió de 2.051,38 milions d'euros, davant dels 1.349,59 milions dels anteriors comptes, la qual cosa suposa el 52% d'increment.

L'Executiu de Pedro Sánchez s'havia compromès a complir amb l'Estatut, que en la disposició addicional tercera reclama una inversió en aquesta comunitat equivalent al pes del seu PIB (que es calcula en el 19,2%, segons la Cambra de Comerç de Barcelona).

Aquests 2.051,38 milions no arriben a aquest percentatge, però el projecte de pressupostos preveu pagar a Catalunya 200 milions d'euros addicionals per compensar les inversions no realitzades d'acord amb aquesta disposició addicional tercera de l'Estatut i corresponents a l'exercici 2008.

L'origen d'aquest pagament és una sentència del Tribunal Suprem que va donar la raó a la Generalitat en reclamar 759 milions per aquest concepte corresponents a aquell exercici.

D'aquesta manera, si als 2.051 milions d'euros se sumen aquests 200 milions, la inversió total de l'Estat a Catalunya assoliria un 18,2% del total, encara que es continua situant per sota de l'aportació de la comunitat catalana a l'economia espanyola. Al conjunt d'Espanya, totes les comunitats perden inversió en el repartiment en més o menys mesura, excepte Catalunya, Andalusia i la Comunitat Valenciana, mentre que les més castigades són la Rioja, Galícia i Madrid.

Els Pressupostos Generals de l'Estat per al 2019 s'han elaborat amb una previsió de creixement del 2,2% per a aquest any, una dècima menys del que s'havia aproximat inicialment, i un dèficit públic de l'1,3%.



650 milions per a Rodalies

El ministeri de Foment destinarà aquest any a Catalunya 1.875 milions d'euros, dels quals 650 milions a Rodalies, segons va explicar ahir el titular de la cartera, José Luis Ábalos, en opinió del qual tots els catalans han d'estar «encantats» d'aquestes inversions, siguin o no independentistes.

Acompanyat per tot l'equip del ministeri de Foment, Ábalos va explicar en roda de premsa el detall que el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2019, registrat al Congrés, preveu per al seu departament.

Un dels sectors que més creixen percentualment és el del transport per ferrocarril, que en el projecte del 2019 recull un increment del 42,3% respecte al 2018, dins de la filosofia del ministeri de reorientar la seva política en aquest apartat, fins ara molt concentrada en l'alta velocitat, en detriment de la xarxa convencional i de rodalia.

Per al 2019, si s'aprova finalment el projecte, la idea és promocionar aquestes dues últimes, i d'això es beneficiarà Catalunya, on Foment invertirà 650 milions a millorar la xarxa de Rodalies, cosa que, segons el ministre, no pot molestarà a cap català, que, «militin on militin i votin el que votin», han de sentir-se «encantats».

«Menys demagògia amb el tema», va tancar Ábalos en ser preguntat sobre si algunes comunitats s'han queixat que els seus territoris rebin menys inversions que Catalunya.

Segons va assegurar el ministre de Foment, la distribució territorial està «bastant equilibrada» i es planteja tenint en compte criteris com la població, el pes en el PIB, les infraestructures de cada comunitat, el nivell d'execució de projectes anteriors i les sinergies i rendibilitats econòmiques i socials que poden generar.

També la Comunitat de Madrid es beneficiarà de les inversions en la xarxa de trens de rodalies, amb una despesa prevista de 474 milions d'euros.

El ministre va donar a conèixer les xifres generals d'inversió en altres autonomies, com Castella i Lleó, on Foment té previst gastar 908 milions, o la Comunitat Valenciana, amb un total de 1.032 milions d'euros, fet que suposa en aquest últim cas un increment del 72%.

De totes maneres, Andalusia és una de les comunitats on més creix la inversió que hi realitzarà l'Estat, fins al 106%, mentre que en altres com Extremadura la pujada es xifra en prop del 40%, sempre que s'aprovin els comptes.