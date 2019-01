El testimoni del pare de Julen, sobre el rescat: «No estan fent una merda, estem morint»

El pare de Julen, el nen que està atrapat en un pou a Totalán, ha mostrat aquest dimarts el seu descontentament amb les tasques de rescat que s'estan duent a terme per recuperar al petit i que s'estenen des de fa més de 30 hores. "Molts tuits de suport, molts vots, però mitjans, cap", ha assenyalat José Rosello en declaracions a Telecinco, on també ha lamentat que les coses "no s'estan fent bé". Rosello ha assegurat que "no estan fent una merda, estem morint"

Rosello ha expressat també l'angoixa que és estar esperant durant 30 hores que treguin el seu fill del pou. "No poseu que està venint ni l'alcalde ni ningú, poseu que no estan fent una p... merda. Que porta 30 hores un nen en un pou, que estem morint", ha lamentat. "Ningú pot posar-se en la meva pell", ha afegit en declaracions a Antena 3, i alhora ha assegurat que ell i la seva dona estan "morts".

L'operatiu, format per un centenar d'efectius, continua les tasques per rescatar el menor de dos anys que diumenge passat va caure en un pou de més de 100 metres de profunditat a Totalán.