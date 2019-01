JxCat demana la «màxima dignitat» en el trasllat dels presos independentistes a Madrid

Quan falten pocs dies per al trasllat dels líders independentistes a Madrid, JxCat ha reclamat aquest dilluns que el viatge fins a la capital de l'Estat es faci «amb la màxima dignitat» possible, ja que són «persones que representen el poble de Catalunya».

Per al seu portaveu, Albert Batet, els líders independentistes són «herois que van a Madrid a defensar la causa catalana». Batet, juntament amb 13 parlamentaris més de JxCat, es va reunir durant més de dues hores a la presó de Lledoners amb Sànchez, Rull, Turull i Forn per consensuar quina ha de ser la principal línia parlamentària durant el judici. A la sortida, Batet va insistir que l'única sentència possible és l'absolució i va denunciar que es tracta d'un judici «sense causa» i «amb acusacions falses». Un total de 14 diputats de JxCat es van reunir amb Turull, Rull, Forn i Sànchez a la presó de Lledoners. A la sortida de la seva visita al centre penitenciari, els diputats van reclamar que el trasllat dels líders independentistes a Madrid pel judici sigui «amb la màxima dignitat possible» tenint en compte que «són presos polítics i representants del poble de Catalunya».

«Per a nosaltres són uns herois que van a Madrid a defensar la causa catalana», va assegurar el portaveu de JxCat, Albert Batet. Després de reunir-se durant més de dues hores amb els quatre líders independentistes empresonats, Batet va explicar que tots ells estan «forts, ferms i determinats» i va afegir que, «amb aquesta actitud és amb la que aniran a Madrid i ens representaran a tots els catalans i catalanes». Batet va insistir que «l'única sentència possible és l'absolució» per a tots els líders independentistes que estan empresonats i a l'estranger. Per al portaveu de JxCat, es tracta d'un judici «injust, sense causa i sense fonaments. Tenen la consciència tranquil·la perquè no han comès cap delicte. Defensem la democràcia i la llibertat, i posar urnes no és cap delicte», va afegir.

Pel que fa a la compareixença dels presos per tal de donar explicacions a la comissió parlamentària que investiga el 155, programada per a dimarts vinent, Batet va confiar que hi podran assistir «de forma presencial o telemàtica. Esperem que puguin comparèixer per explicar els efectes del cop d'estat cessant el Govern i explicant l'aproximació de com es va aplicar el 155», va assenyalar el portaveu parlamentari de JxCat.

Els assistents a la reunió van ser la consellera Laura Borràs -Cultura-, Batet, Toni Morral, Imma Gallardo, Ferran Roquer, Salwa El Gharbi, Anna Erra, Teresa Pallarès, Francesc de Dalmases, Narcís Clara, Montse Macià, Aurora Madaula, Xavier Quinquillà i Josep Maria Forné. La trobada es va fer en grups –cada tres i o quatre diputats es van veure amb un dels presos-, i sense vidre.

Pel que fa a les eleccions municipals, Batet va reclamar «unitat» a les forces polítiques independentistes. «Amb la unitat, l'independentisme sempre guanya», va assegurar. Batet va recordar que, pel fet d'anar separats, la primera força parlamentària va ser Ciutadans en les darreres eleccions. «Si haguéssim anat junts, això no hauria estat d'aquesta manera. No ens cansarem mai d'insistir en la unitat», va subratllar.



Cuixart acusa l'Estat

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, té previst presentar avui un escrit de defensa davant el Tribunal Suprem en el qual «acusa l'Estat de vulnerar els drets fonamentals» de reunió, llibertat d'expressió, dissidència política, autodeterminació i a un judici amb garanties. Així ho van explicar el vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri, i els advocats de la defensa de Cuixart en una roda de premsa al Col·legi d'Advocats de Barcelona. Mauri va afirmar que el text que es presentarà avui, «més que un escrit de defensa, serà un escrit d'acusació», ja que afirma que és l'«Estat qui ha de respondre davant la vulneració dels drets fonamentals».

Per la seva banda, l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras i l'exconseller Raül Romeva han sol·licitat al Tribunal Suprem que el judici a la cúpula del procés se celebri a Barcelona i no a Madrid, per preservar els seus drets com a acusats i reduir els costos del procediment. Segons l'escrit, per a la preservació dels drets dels acusats «caldria» que la vista del judici «pogués ser celebrada a la localitat de Barcelona, en instal·lacions del Poder Judicial idònies per a la seva correcta celebració». La defensa al·lega que hi hauria més proximitat entre els acusats i les seves famílies i advocats, que per «raons òbvies» no podran traslladar ni els seus domicilis ni els seus despatxos «permanentment» a Madrid.