Llibertat provisional per a un detingut per l'atac homòfob al metro

El Jutjat d'Instrucció 4 de Barcelona, en funcions de guàrdia, va decretar la llibertat provisional per a un dels detinguts per una agressió homòfoba al Metro de Barcelona dissabte passat. Segons va informar ahir el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), la causa està oberta per un presumpte delicte de lesions i discriminació i l'investigat té l'obligació de comparèixer al jutjat sempre que sigui requerit. Els Mossos d'Esquadra va detenir dissabte aquest home i un menor per un delicte de lesions per una agressió homòfoba a un jove al Metro de Barcelona.