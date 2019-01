L'operatiu de rescat del nen que va caure en un pou posa en marxa noves tècniques

L'operatiu que treballa des de diumenge en la recerca d'un nen de dos anys en un pou a la localitat malaguenya de Totalán va posar en marxa noves mesures i sistemes tècnics per localitzar i rescatar el nen.

Així ho va informar ahir el portaveu de la Guàrdia Civil a Màlaga, Bernardo Moltó, que va insistir que tot està centrat en «la recerca, localització i rescat del nen» i que no pararan «fins al moment en què el localitzem i rescatem».

Aquest operatiu, format per un centenar de persones, intenta rescatar el petit des que diumenge passat cap a les 14.00 hores el 112 va rebre un avís de la caiguda d'un menor per un pou de prospecció d'aigua de gran profunditat -més de 100 metres-, i amb un petit diàmetre, a la zona del dolmen del turó de la Corona.

El portaveu de la Guàrdia Civil va indicar que les opcions en les quals treballen són seguir extraient la terra però amb un sistema més especialitzat, per al qual s'utilitzen vehicles; fer un segon pou paral·lel, per al qual abans cal entubar el primer «per protegir-lo»; i provar de fer una excavació a cel obert des del lateral de la muntanya. Així, va apuntar que durant la nit de diumenge a dilluns ja s'havia perforat un tap de terra que hi ha cap als 73 metres de profunditat, però sense que hagi donat resultats quant a la localització del nen. Sí que es va trobar una bossa de llaminadures i un got de plàstic «que eren aquí».

El portaveu va assenyalar que les tres noves opcions es posen en pràctica «a mesura que van arribant els mitjans» i va agrair la col·laboració que el seu cos està rebent tant amb idees com oferint materials per part d'empreses tecnològiques, robòtiques i d'altres sectors de tot Espanya i particulars.