El PP insinua que es penalitza les comunitats que no són independentistes ni socialistes

El PP va insinuar ahir, després de conèixer el repartiment de les inversions en infraestrucutras contingut en el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat del 2019, que el Govern socialista penalitza les comunitats amb governs que «no són socialistes ni independentistes».

«Nosaltres estem d'acord en què hi hagi un repartiment d'inversió en infraestructures, però a ningú se li escaparà que a Catalunya pugi en un 60% i en d'altres comunitats, com La Rioja, Galícia o la ciutat autònoma de Ceuta, baixen de mitjana per sobre del 25%», va dir el portaveu adjunt dels populars al Congrés Jaime de Olano. També va apuntar que «curiosament, en aquestes comunitats els governs no són ni socialistes ni independentistes».

També va acusar el Govern espanyol de paralitzar les inversions i licitacions que, va assegurar, ja havia dut a terme l'anterior Executiu central, «per intentar atribuir-se com a pròpies les obres del PP», si bé va lamentar un augment del 40% en la despesa d'infraestructures, i va anticipar «un nou Pla E».

En la seva compareixença, De Olano va qüestionar la credibilitat dels comptes públics, començant per la seva xifra de recaptació a força d'apujar els impostos, que considera «innecessària» i «sobreestimada». El diputat popular va lamentar a més que l'augment dels ingressos per l'impost del dièsel superi la recaptació addicional per IRPF i l'Impost de Patrimoni, la qual cosa desmenteix, al seu parer, que els augments només se centrin en les rendes més altes.