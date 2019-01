El PSC avisa que és un «no» a les millores per a Catalunya

El candidat del PSC a alcalde de Barcelona i secretari de Política Municipal del partit, Jaume Coll-boni, va advertir ahir als partits independentistes que rebutjar els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) no suposa un «no» al PSOE o al president del Govern espa-nyol, Pedro Sánchez, sinó a les millores que el projecte de comptes conté per a Catalunya.

«Passem del 2016 que representava un 10,7% d'inversió a un 18,5%. Gairebé vuit punts d'increment de les inversions a Catalu-nya. Aquells que, com la dreta o com des d'unes veus de l'independentisme diuen que no als Pressupostos de Sánchez estan dient que no a les millores de la situació de vida dels ciutadans», va concloure. Sobre el fet que el president de la Generalitat hagi insistit a no avalar els comptes de Sánchez si no es fan gestos amb els dirigents polítics empresonats i per exercir el dret a l'autodeterminació a Catalunya, Collboni va instar a «atendre allò que millora la vida dels ciutadans».

Va destacar la mà estesa del Govern de l'Estat i dels socialistes catalans amb els partits independentistes que són els qui han d'aprovar o rebutjar els comptes, però va subratllar que aquest diàleg s'ha de fer «dins de la llei». «Estem compromesos amb el diàleg, però mai fora de la llei i la Constitució. Dins de la Constitució tot és possible. Fora de la Constitució res és possible», va expressar.

«És dir que no a 900 milions d'euros més en inversions, a augmentar els recursos en dependència, a les pensions i a l'habitatge. Hem demostrat que anem de debò. La voluntat dels socialistes és millorar la vida dels ciutadans», i va insistir en el fet que la inversions incrementaran en coherència amb el que disposa l'Estatut.

Per la seva banda, la portaveu d'Units Podem al Congrés, Irene Montero, va avisar que el seu grup parlamentari només donarà suport als Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) si quan es produeixi la seva possible aprovació, fixada per a mitjan març, el Govern ha començat a tramitar totes les mesures que es van incloure en l'acord signat l'octubre entre el president Pedro Sánchez i el líder de Podem, Pablo Iglesias.

«Les mesures acordades han d'estar iniciades o en desenvolupament abans de l'aprovació dels Pressupostos. Si no baixa el preu de la factura de la llum o els lloguers, no hi haurà pressupostos», va sentenciar la número dos de Podem abans de participar en la seva primera Junta de Portaveus després de tornar del seu permís de maternitat.