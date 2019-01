Troben una dona morta en un incendi en un habitatge a Figueres

Els Bombers han trobat una dona de 85 anys morta aquesta tarda, durant les tasques d'extinció d'un incendi en un habitatge a la plaça de l'Ajuntament de Figueres. Els Bombers han rebut el primer avís quan passaven dos minuts de les tres de la tarda. Els Bombers ja han extingit l'incendi en què s'ha incendiat un sofà a l'interior del primer pis. Les causes de la mort de la víctima encara es desconeixen. En l'incendi hi han treballat quatre dotacions dels Bombers, així tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, efectius de la Guàrdia Urbana i una unitat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per determinar les causes del foc.

Segons informen els Bombers, a primera hora d'aquest dimarts a la tarda han rebut l'avís d'un incendi al número 14 de la plaça de l'Ajuntament de Figueres. Quan han arribat al lloc, els Bombers han localitzat al sofà de dins del pis on s'ha originat el foc el cos sense vida d'una dona de 85 anys amb mobilitat reduïda.

L'incendi, del qual els serveis d'emergències han rebut l'avís a les 15.02 hores, estava situat al primer pis d'un edifici de tres plantes. Els Bombers han pogut extingir ràpidament l'incendi, que ha cremat un sofà i ha afectat el guix de les parets i del sostre del menjador del pis. La resta de l'immoble no ha patit danys i únicament ha resultat afectat pel fum.

Els Mossos d'Esquadra ha obert una investigació per determinar les circumstàncies de l'incendi, com ara si s'ha originat per una cigarreta. Alguns veïns asseguren que la víctima era fumadora. Els Mossos també s'han fet càrrec de les tasques amb el jutjat. Fins al lloc s'hi ha traslladat la forense per fer l'aixecament de cadàver.

En l'incendi hi han treballat també una unitat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i efectius de la Guàrdia Urbana.