Unes 3.000 persones protesten contra els «feixistes» al Parlament andalús

Coincidint amb el debat d'investidura iniciat ahir al Parlament d'Andalusia al voltant del candidat del PP-A a la presidència de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, que formarà govern amb Ciutadans i amb el suport de Vox, els voltants de la seu institucional del Parlament van ser l'escenari d'una multitudinària concentració en què una mica més de 3.000 persones, segons fonts de la policia, van corejar consignes com «en igualtat ni un pas enrere» o «fora feixistes del nostre Parlament».

La concentració, amb una organització coral i a la qual es van unir més de 45 col·lectius feministes, es va celebrar sota el lema «Ni un pas enrere en igualtat i diversitat. Els nostres drets no es negocien», i va estar protagonitzada per una multitud que va portar globus violetes, banderes de l'arc de Sant Martí, republicanes i sindicals; fins i tot la bandera d'Andalusia va protagonitzar aquesta concentració a les portes de la cambra andalusa, a la qual va començar a sumar-se gent des de les 11 del matí i per a la qual es va desplegar un important dispositiu policial.

Entre les consignes que van cridar els assistents hi havia «en igualtat ni un pas enrere», «no estem exagerant, ens estan assassinant», «som el crit de les que ja no hi són», «fora feixistes del nostre Parlament», «Bonilla, escolta, estem en la lluita», «Franco no ha mort, és al Parlament», «que no tenim por, que no, que no» i «Sevilla serà la tomba del feixisme».

A més, es va corejar l'himne d'Andalusia en diverses ocasions, juntament amb altres cançons com A quién le importa, de Fangoria, i la multitud portava cartells i pancartes amb frases com «Vox menteix, poble intel·ligent informa't», « No ensenyar en igualtat és adoctrinar en odi» i «Unides i lliures per un món nou».

La protesta també va tenir el suport de dirigents com la consellera d'Educació en funcions, Sonia Gaya; el portaveu parlamentari del PSOE-A, Mario Jiménez; el portaveu parlamentari d'Adelante Andalucía i coordinador general d'IULV-CA, Antonio Maíllo; la consellera de Justícia i Interior en funcions, Rosa Aguilar; el conseller de Foment en funcions, Felipe López, i la secretària general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, entre altres, i va rebre les crítiques del PP.