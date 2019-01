Borràs diu que l'ús de fons públics estava «fora de la seva competència»

L'exconsellera catalana Meritxell Borràs ha demanat a la Sala Penal del Tribunal Suprem que l'absolgui dels delictes de malversació de cabals públics i desobediència, pels quals la Fiscalia demana set anys de presó. Entre altres raons, al·lega que l'ús de fons públics dels quals disposava la Generalitat estava «fora de la seva esfera de competència». L'advocada Judit Gené considera que a l'exconsellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge no se li pot imputar un delicte de desobediència en relació amb les normes aprovades al Parlament el setembre del 2017 per a la celebració del referèndum de l'1 d'octubre del 2017, declarat inconstitucional. «La meva representada no era diputada. No va tenir per tant cap intervenció ni en l'elaboració, deliberació, aprovació i votació d'aquesta llei, ni va formar part de la mesa del Parlament», assenyala la defensa sobre aquest aspecte.