Carrizosa titlla de «ganduls» els diputats que han abandonat el Parlament

El portaveu parlamentari de Cs, Carlos Carrizosa, ha titllat aquest dimecres de "ganduls" els diputats de JxCat, ERC i la CUP que han abandonat les comissions parlamentàries d'aquest matí al Parlament. "Avui s'havia de reprendre l'activitat; [...] però n'hi ha alguns no volen treballar, que són uns ganduls, que volen cobrar però no venir a treballar i avui s'han buscat l'excusa perfecta" per no abordar el contingut de les comissions, ha assegurat Carrizosa en roda de premsa al Parlament aquest dimecres.

A l'espera de si els consellers Pere Aragonès i Damià Calvet compareixen a la tarda o "secunden la vaga de braços caiguts", Carrizosa ha anunciat que el seu grup presentarà un "escrit de queixa" al president del Parlament, Roger Torrent, perquè considera que s'ha "incomplert" el codi de conducta dels diputats.

La formació taronja considera que amb la seva protesta es vulneren els drets dels diputats, dels ciutadans i dels col·lectius que "tenen dret que es discuteixi". I de fet Carrizosa veu en la decisió dels diputats d'aquest dimecres un "cop al Parlament" i denuncia que els parlamentaris independentistes han "boicotejat" el Parlament per "defensar uns membres de CDR que van talla línies ferroviàries per coaccionar els ciutadans", s'ha queixat.

El portaveu de Cs ha desmarcat d'aquest fet la posició del seu grup en no formar part de la comissió del 155 en base que l'article 10 del Codi de Conducta, obliga els diputats a participar als debats i votacions de les quals "en són membres". "No formem part de la comissió del 155 ni de la drets civils i polítics, perquè són comissions fetes pel procés", ha afegit en defensar que s'abordin a la cambra debats sobre gent gran, la supressió del Consell Comarcal del Barcelonès, renda garantida i mobilitat. "D'això, no en volen parlar", ha sentenciat en roda de premsa. És en aquest aquest context han anunciat que demanaran aquest dimecres empara a Torrent perquè s'investigui "si s'ha incorregut en alguna infracció."

Segons el codi de conducte, la Mesa del Parlament, a iniciativa pròpia o d'un grup parlamentari, pot iniciar el procediment de verificació i demanar de manera motivada un informe a la Comissió de l'Estatut dels Diputats, que ha d'examinar els fets i valorar si hi concorren circumstàncies suficients que indiquin l'existència d'una possible infracció.

Si la Comissió de l'Estatut dels Diputats decideix investigar els fets perquè considera que s'ha pogut cometre una infracció, ha de formular, amb l'audiència prèvia del diputat afectat, un informe, una recomanació o una proposta que ha d'elevar a la Mesa del Parlament, que és qui finalment pot imposar com a sancions una amonestació pública o una multa.