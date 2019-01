Catalunya i els presos marquen el torn de rèpliques del discurs de Sánchez a l'Eurocambra

La situació a Catalunya i els presos i exiliats han marcat el torn de rèpliques dels eurodiputats posterior al discurs del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a l'Eurocambra, si bé en la intervenció inicial no n'ha fet cap referència. "És imaginable que gent escollida a nivell europeu de forma legal sigui empresonada per les seves idees polítiques?", ha preguntat a Sánchez l'eurodiputat francès José Bové. La líder dels Verds, per la seva banda, l'alemanya Ska Keller, ha exigit "una solució democràtica i política" per a Catalunya que "inclogui els presos". "Espanya avui es troba més a prop de Turquia que del Regne Unit, on es va permetre un referèndum a Escòcia", ha dit durant el seu torn l'eurodiputat del PDeCAT Ramon Tremosa.

Tremosa també ha reblat que "a Catalunya no hi ha un problema de convivència, sinó de centralisme de Madrid", en resposta al missatge enviat per Sánchez.

Bové, que és un dels membres de la plataforma de Diàleg UE-Catalunya, ha reclamat l'alliberament dels presos. "He sentit la seva crida al diàleg i ho comparteixo, però no pot fer-se amb gent a la presó", ha replicat el francès.

A més, ha explicat que l'Eurocambra ha denunciat en diverses ocasions les polítiques de Viktor Orbán a Hongria o de Polònia. "Espanya té la intenció d'unir-se a aquests països?", li ha dit.

L'eurodiputat flamenc Mark Demesmaeker també ha interpel·lat Sánchez per Catalunya. "Alliberi els presos, deixi tornar els exiliats, faci diàleg en comptes de repressió", ha argumentat.

Crítiques del PP i Cs

Per altra banda, des del PP, Esteban González Pons també ha retret a Sánchez que no parlés de Catalunya al seu discurs inicial. "El que més m'ha dolgut és que ha estat incapaç de parlar de la unitat d'Espanya", ha dit el popular, que ha indicat que fins que no l'han "pressionat" amb els cartells grocs de protesta d'alguns eurodiputats ell no n'ha dit res. "Tots esperàvem que defensés l'estat de dret", ha dit González Pons en relació al judici i ha lamentat el que considera la "manca de convicció" del president espanyol en aquest sentit.

A més, ha criticat que el govern socialista tingui intenció d'aprovar els comptes espanyols amb "el vot dels independentistes, els antics terroristes i l'extrema esquerra". Una crítica que també havia fet, abans, el líder del PPE a la cambra, Manfred Weber, que ha assegurat estar "preocupat" pel suport dels "separatistes" al govern de Sánchez.

Per altra banda, el cap de l'executiu espanyol s'ha mostrat confiat amb l'aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE). "No és preocupi senyor Weber, probablement s'aprovaran a l'abril", ha dit Sánchez quan Weber l'ha alertat de la "incertesa" pels comptes. "No es que anem en temps i forma, sinó que ens anticiparem al que va fer l'anterior administració", ha reblat als populars. "Jo crec que ho treurem, són uns bons pressupostos", ha dit sense concretar.

Segons Sánchez, que ha comparat l'independentisme a Catalunya amb regions com Baviera o Còrsega, la diferència a l'Estat és que "malgrat les reiterades sentències" dels tribunals, les forces independentistes han "trencat" l'Estatut i la constitució espanyola. "Per tant, el problema és que d'alguna manera no s'ha acatat el mandat constitucional", ha afegit.

Des de Ciutadans, Javier Nart ha avisat de "l'amenaça creixent dels populistes i separatistes" i ha indicat que el camí no és "ni amb els separatistes ni amb els populistes". "Ens hem de trobar els que volem seguir defensant Europa", ha afegit. També ha dit a Sánchez que "pels que pensen que a Catalunya el problema és entre catalans, el primer partit és Ciutadans".

Sánchez retreu que facin "oposició" amb Catalunya

Sánchez, per la seva banda, ha advertit als eurodiputats del PP que "l'ordre del dia l'està marcant la ultradreta" i ha lamentat que hi hagi partits que utilitzin Catalunya com un "ariet" per fer oposició al govern d'Espanya.

La cap de files dels socialistes espanyols a l'Eurocambra, l'eurodiputada Iratxe García, ha assegurat en resposta al PP que "hi ha qui porta els argumentaris de Madrid per guanyar punts a les sigles del seu partit".