Cinc detinguts en l'operatiu antiterrorista a Igualada i Barcelona declararan dijous a l'Audiència Nacional

Cinc dels detinguts en el marc de l'operatiu antiterrorista a Barcelona i Igualada – batejat amb el nom 'Alexandria'- declararan dijous a l'Audiència Nacional. Els Mossos d'Esquadra ja han iniciat aquest dimecres el trasllat dels arrestats des de la comissaria de les Corts fins a Madrid. Segons els Mossos, els cinc arrestats estaven "en avançat estat de radicalització" i tenien la voluntat d'atemptar a la capital catalana tot i no disposar d'infraestructura suficient per fer-ho. El jutge Manuel García Castellón els prendrà declaració dijous a partir de les cinc de la tarda. La causa està oberta pels delictes de terrorisme, a banda d'altres com organització criminal, contra el patrimoni o per tràfic de drogues. En total, s'han fet 18 detencions.

La investigació va començar el maig de 2017 amb la denúncia d'un ciutadà per jihaidisme. Els Mossos han estat durant mesos fent seguiments als sospitosos i en el transcurs de la investigació, a banda de presumptes delictes per terrorisme, també han relacionat els arrestats amb d'altres delictes contra el patrimoni, organització criminal i tràfic de drogues. La policia calcula que haurien arribat a cometre 369 delictes.

El nucli dur del grup –aquells que la policia catalana considera que estaven més radicalitzats i que tenien voluntat d'atemptar a Barcelona- estan ja camí d'una presó madrilenya. Està previst que dijous a partir de les cinc de la tarda els prengui declaració el jutge Manuel García Castaño, responsable de la investigació a l'Audiència Nacional.

Després d'escoltar el seu testimoni i atenent també el posicionament de la fiscalia, el jutge haurà de decidir si els deixa en llibertat o, per contra, decreta presó provisional.

Els altres 13 detinguts, que formaven part de la mateixa organització criminal, podrien quedar en llibertat amb càrrecs durant les properes hores a l'espera de la citació del jutge.