El comissionat del 155 qualifica de «fracàs» la intervenció del Govern

El comissionat del 155, Pau Villòria, va assegurar que la suspensió de l'autogovern «va ser un fracàs» perquè no va resoldre un conflicte polític. En el marc de la seva participació com a testimoni a la comissió d'investigació parlamentària sobre l'aplicació de l'article 155, Villòria va negar la «col·laboració» de la Generalitat, tant de servidors públics com de càrrecs polítics, després que Carles Riera, diputat de la CUP, lamentés que l'Estat no trobés «un nivell molt alt de resistència». De fet, Villòria ha qualificat el seu paper de «tap de resistència».

El comissionat del 155 també va alertar que, en cas d'una nova aplicació de l'article, «l'Estat ho tindrà molt més fàcil» perquè té «molta informació».

Villòria, que va ser el primer testimoni de la comissió d'investigació del 155, va qualificar de «fracàs» l'aplicació de l'article 155 «si el seu objectiu era resoldre un conflicte polític a través de la imposició». El viceconseller de la Presidència per al Desplegament de l'Autogovern també va afegir que per assolir aquesta fita hi havia altres alternatives, com el diàleg entre les dues parts, que va remarcar que l'Estat «no va preveure», o la via judicial per mitjà de recursos. «La negociació sempre ha de ser la primera opció, el diàleg entre dues parts en situacions d'igualtat ens apropa a la solució», va defensar. El comissionat del 155 també va reivindicar el paper dels treballadors de l'administració, tant els servidors públics com els càrrecs polítics, durant els set mesos d'intervenció, i va assegurar que es van centrar a fer que el 155 «afectés el mínim la ciutadania».

En aquest sentit, va respondre a la crítica del diputat Riera, que va acusar alguns càrrecs polítics de «col·laboració notable» amb l'Estat. Segons Villòria, «no van tenir un paper fàcil» i va assegurar que se sent «molt orgullós» de l'actuació dels qui es van quedar «aguantant el vaixell» tot i la situació «fosca».