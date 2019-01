Excaven un nou túnel per rescatar el nen que va caure a un pou a Màlaga

La subdelegada del Govern a Màlaga, María Gámez, va informar que des d'ahir l'operatiu desplegat a la localitat de Totalán per rescatar el nen de dos anys que va caure en un pou diumenge passat treballa per obrir un altre orifici lateral i en horitzontal per tal d'accedir al lloc on estaria el petit Julen. Per la seva banda, el pare del menor es va queixar que falten mitjans per rescatar el nen, malgrat les mostres de suport que la família ha rebut fins ara.

Gámez va explicar en declaracions als periodistes que aprofitant un pendent es pretén «accedir de forma lateral per arribar a una profunditat d'almenys 80 metres, on suposem que hi ha el petit Julen», i va insistir que es tracta «del millor sistema i el més ràpid».

Va explicar que «s'ha intentat tota la nit sense èxit treure el material», però va assenyalar que tot i l'extracció amb un sistema d'aire, «s'ha arribat una zona de terreny dura de nou», i va apuntar que «s'ha tret algun material però no s'ha trobat el nen».

Per això, va indicar que ja es treballa «per obrir un altre túnel lateral i en horitzontal» per «introduir una càmera i observar», i després es podrà ampliar «per procedir al rescat». També va apuntar que els experts s'han decantat per aquest sistema i han deixat aparcades de moment altres alternatives estudiades.

Va assegurar que des de dilluns també hi ha un gabinet tècnic format per unes deu empreses «de les més especialitzades en engi-nyeria» que estan donant suport «per buscar la millor alternativa tècnica possible». Va assenyalar que s'està fent «el màxim i amb els millors».

Va insistir que hi ha tres factors que es tenen en compte, com són en primer lloc «la seguretat del petit, accedir-hi sense fer-li mal»; que siguin les solucions tècniques que comportin «el mínim temps possible, perquè el factor temps és obvi que és rellevant»; i l'orografia, «perquè hi ha opcions tècniques que pel lloc són molt difícils o impossibles».

«Entre les tasques d'extracció que intentarem tornar a posar en marxa, més aquest accés lateral, esperem que com més aviat millor tinguem una notícia positiva», va manifestar la subdelegada, que va expressar la seva «plena confiança en els treballs i la manera com s'estan fent».

Gámez va assegurar que la família té «una informació directa i personal perquè s'ho mereixen per respecte i hem de reduir els moments d'angoixa que estan passant», i va apuntar que s'està fent un recull de tota la informació de com va succeir i que «tots els testimonis coincideixen» que el nen va caure per aquest orifici.

El pare de Julen va mostrar ahir el seu descontentament amb les tasques de rescat que s'estan duent a terme per recuperar el petit i que s'allargaven des de feia més de 30 hores. «Molts tuits de suport, molts vots, però de mitjans cap», va assenyalar José Rosello en declaracions a Telecinco.

Rosello va expressar també l'angoixa que és estar esperant durant 30 hores que treguin el seu fill del pou. «No poseu que està venint ni l'alcalde ni ningú, poseu que no estan fent una p... merda. Que fa 30 hores que un nen està ficat en un pou, que estem morint», va lamentar el pare de Julen. «Ningú pot posar-se en la meva pell», va afegir en declaracions a Antena 3, i alhora va assegurar que ell i la seva dona estan «morts».