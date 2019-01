Forn al·lega que no va influir en els Mossos ni va atiar un alçament violent

L'exconseller d'Interior Joaquim Forn demana la seva absolució en el judici al procés perquè no va interferir en els Mossos d'Esquadra, als quals no va donar cap consigna política ni operativa, ni va encoratjar un «aixecament violent» dels ciutadans contra les forces de seguretat.



Així ho sosté Forn al seu escrit de conclusions per al judici en el qual afronta una petició fiscal de 16 anys de presó per rebel·lió, delicte que descarta haver comès perquè al·lega que va defensar la independència per vies pacífiques, sense incitar a la violència.



L'advocat de Forn, Xavier Melero, apunta en el seu escrit que Forn, que va arribar al Govern de Carles Puigdemont dos mesos abans de l'1-O, va mantenir «amb èxit» el «delicat equilibri» entre la «lleialtat a l'acció política» de l'executiu i a les seves conviccions i el «compliment rigorós» dels deures que li imposava ser el màxim responsable polític dels Mossos d'Esquadra.



En el seu al·legat, l'exconseller afirma que no va incitar a ningú a «alçar-se violentament» contra les forces de seguretat de l'Estat per «portar a terme a qualsevol preu» la votació de l'1-O, que havia estat declarada il·legal. Segons la defensa, Forn no va participar en el disseny dels operatius policials de l'1-O «ni hi va interferir des del punt de vista polític, ni, encara menys, tècnic». Tampoc va interferir en el dispositiu policial durant les concentracions davant la conselleria d'Economia el 20 de setembre del 2017, episodi en el qual nega haver «incitat les masses» a oposar «violenta resistència» a l'acció de la justícia.