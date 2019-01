El Govern calcula que a l'Estat hi ha 700.000 menors en situació de pobresa extrema

El Govern central calcula que a Espanya hi ha 700.000 menors en situació de pobresa severa i calcula que el projecte de pressupostos generals de l'Estat per al 2019 podria treure d'aquesta situació uns 82.000 nens, és a dir, l'11,7%.

Per a això, cada família en aquesta situació rebrà una prestació per fill a càrrec de 49 euros mensuals. «Les famílies amb menors en situació de pobresa severa passaran de percebre 291 a 588 euros per fill a càrrec a l'any. Es calcula que 700.000 famílies podran veure augmentada la prestació a 588 euros i això provocarà una reducció de la pobresa severa en el 12%, és a dir, que 82.000 menors sortiran de la pobresa severa», va explicar l'Alt Comissionat per a la pobresa Infantil, Pau Marí-Klose, ahir. Per a Marí-Klose és un «primer pas en una direcció nova» i suposa «un punt d'inflexió» a l'hora de combatre el problema de la pobresa infantil a Espanya, que és «molt alta» i «anòmala» per a un nivell de desenvolupament com el d'aquest país.