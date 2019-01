Un jutge investiga tres policies nacionals més per colpejar votants de l'1-O a l'escola Pau Claris de Barcelona

El jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona ha citat a declarar com a investigats tres nous policies nacionals per la intervenció a l'1-O a l'escola Pau Claris de la capital catalana. El tinent d'alcaldia de Barcelona Jaume Asens ho ha avançat a través del seu Twitter i l'ACN ha tingut accés a la interlocutòria, on el magistrat considera que les imatges podrien demostrar "abús de força policial", amb accions "totalment inadequades" per part de dos agents, com puntades de peu, cops de puny i bufetades a manifestants asseguts a terra. Un tercer dona un cop de puny a la cara d'un ciutadà amb la mà que porta la porra, i després també dona puntades de peu durant una bona estona a persones assegudes a terra.

Aquest tercer agent ja va declarar en aquesta causa però no per aquests fets, i ara el jutge ordena que ho torni a fer per videoconferència. La interlocutòria també apunta que hi ha un quart policia que va expulsar una dona que pretenia tornar a entrar al col·legi electoral, però no el cita com a investigat.

Asens ha recordat que fa dos mesos l'Ajuntament va presentar un escrit identificant aquests agents i demanant al jutge que investigués els fets. El tinent d'alcaldia ha remarcat que gràcies a la feina conjunta del consistori i del Centre Irídia, ja són 33 els policies nacionals investigats per càrregues l'1 d'octubre. "Es tracta de la causa judicial per brutalitat policial que acumula més agents investigats de la història recent d'aquest país. Seguim fins que es faci justícia", ha afegit.