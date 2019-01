JxCat, ERC i la CUP abandonen les comissions del Parlament en protesta per les detencions

Els diputats de JxCat, ERC, la CUP marxen de les comissions que aquest matí se celebren al Parlament en protesta per les detencions dels alcaldes de la CUP de Verges, Ignasi Sabater, i de Celrà, Dani Cornellà, així com dos membres dels CDR. Els diputats dels grups independentistes argumenten que en una situació d'anormalitat democràtica no hi pot haver normalitat parlamentària. Els comuns també han abandonat la Comissió d'Afers Institucionals (CAI) en considerar que la marxa dels altres diputats no garantia el funcionament de la comissió i també s'han queixat de les detencions. La protesta ha obligat a ajornar les comissions de la CAI i de Territori en constatar que no hi havia el quòrum suficient.