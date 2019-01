L'AMI convoca una concentració d'alcaldes contra «la gran repressió de l'Estat» i la detenció dels batlles de la CUP

La detenció dels alcaldes de Verges, Ignasi Sabater, i de Celrà, Dani Cornellà, -tots dos membres de la CUP- durant aquest dimecres al matí ha fet reaccionar l'Associació de Municipis per la Independència (AMI). L'entitat vol mostrar el suport de l'àmbit municipal català als dos batlles i clamar contra la "repressió que està patint el món local català" convocant els alcalde si regidors de Catalunya per tal de concentrar-se a les 19.30 hores a la plaça 1 d'Octubre de Girona. Després de les detencions, l'AMI ha expressat "la seva total solidaritat amb els alcaldes detinguts, i alhora ha denunciat "la gran repressió de l'Estat espanyol contra els electes locals que sovint són al punt de mira per fer d'altaveu dels seus veïns i defensar les idees polítiques per les quals els han votat als seus pobles".

En un comunicat, l'entitat ha volgut remarcar que la seva protesta servirà també per "recordar que en un estat democràtic s'han de respectar els drets fonamentals com són els d'expressió i el de manifestació". "Els electes tenen la representativitat dels seus veïns i la legitimitat d'estar en un càrrec públic pel valor de les urnes", afirmen des de l'associació.

A més, l'AMI ha volgut aprofitar posar de relleu que els darrers anys "s'han obert un total de 537 contenciosos contra ajuntaments catalans per temes relacionats amb la sobirania, una xifra que evidencia la persecució frenètica i desbocada que està patint el món local català".

En la mateixa línia s'ha expressat l'Associació Catalana de Municipis (ACM), que en un comunicat ha mostrat el nostre "rebuig frontal i absolut a les detencions que ha dut a terme la policia espanyola contra l'alcalde de Verges, Ignasi Sabater, i el de Celrà, Dani Cornellà, membre del Comitè Executiu de l'ACM". "Aquestes detencions són una expressió repressiva de l'Estat espanyol contra drets fonamentals com el de manifestació i llibertat d'expressió", han assegurat.

Per a l'entitat municipalista, les detencions "no responen a una lògica legal o judicial independent i objectiva sinó a la voluntat de criminalitzar l'exercici de la llibertat d'expressió i el compliment del mandat democràtic que han dut a terme els electes legítimament escollits". És per això que l'ACM ha exigit "la immediata posada en llibertat dels detinguts".