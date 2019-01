Moreno defensa una transició «sense cordons sanitaris» a Andalusia

El president del PP-A i candidat a la presidència de la Junta, Juanma Moreno, va prometre un govern de canvi per a una «transició» i un canvi «sense cordons sanitaris» a la comunitat davant dels que intenten «desestabilitzar» el nou govern abans fins i tot que es formi, «fomentant la crispació i la divisió social», amb relació a la concentració feminista convocada a les portes del Parlament, a la qual es van sumar dirigents de PSOE-A i Adelante Andalucía.

En el seu discurs en la primera sessió del debat d'investidura que es va iniciar ahir i seguirà avui davant el ple de la cambra andalusa, Moreno va advertir que «ningú perdi el temps» intentant desestabilitzar el nou govern i va indicar que fomentar la crispació i la divisió social, «a part d'una greu irresponsabilitat, va en contra dels principis de llibertat i concòrdia consagrats en la Constitució». Moreno serà previsiblement el nou president andalús ja que tindrà el suport de Ciutadans i de l'ultradretà Vox a la cambra andalusa.

El dirigent popular, que va considerar «natural» que hi hagi resistència en tot procés de canvi, va destacar que, en aquest cas, «és la d'aquells que tenen por de perdre la posició còmoda que han ostentat durant gairebé quatre dècades, incapaços de concitar una majoria alternativa a la qual em proposo liderar».

Així mateix, Moreno va dir que esperava d'aquells grups als quals durant aquesta legislatura toca estar a l'oposició, «si no cortesia, almenys el respecte institucional, el mateix que el meu grup i jo els hem dispensat aquests anys. Però no ha estat així en fomentar escraches en actes institucionals com aquest», va lamentar el popular, que va demanar que «ningú s'enganyi ni pretengui enganyar a ningú perquè els que han marcat aquest nou temps han estat els andalusos».

Per a Moreno, «la política de titular davant de la gestió és un intent d'amagar mancances i falta de projectes, i no caben els personalismes quan es tracta del benestar comú, el reformisme ha de ser clau en la salvaguarda de drets i oportunitats, i l'ètica es practica, no només es predica».

Així, després de defensar que aquest «no és un ple més d'investidura del president de la Junta d'Andalusia, sinó alguna cosa molt més transcendental», el president del PP-A va fer èmfasi que el poble andalús ha votat el canvi «i nosaltres , com els seus dignes i legítims representants, estem obligats a complir aquest mandat expressat en les urnes el 2 de desembre». Va expressar el seu agraïment als andalusos «per obrir les portes i finestres al canvi, a la renovació i a l'esperança», i es va presentar «amb la fortalesa de qui sap que els andalusos han expressat a les urnes de forma inequívoca la seva voluntat de canvi, però també amb humilitat, conscient de la tasca que tots afrontem i conscient també que necessito el suport de la majoria d'aquest Parlament».

Moreno, que va subratllar que el poble andalús, a més de canvi, també ha votat «diàleg», va sostenir que «un govern de canvi ens obliga a entendre'ns, a parlar entre tots, a fer del diàleg la saba nova de la política a Andalusia; sense complexos, sense prejudicis, sense cordons sanitaris».

Va dir que és conscient que el govern de coalició que PP-A i CS han acordat no té la majoria absoluta del Parlament i, per això, com a candidat a la presidència de la Junta d'Andalusia, ha arribat a un controvertit acord d'investidura amb els ultradretans de Vox per assolir el canvi i dotar-lo d'estabilitat.

«Vull ser un president reformista, i per fer reformes i perquè aquestes donin els seus fruits, es necessita temps i suports suficients. En una paraula, diàleg», va manifestar Moreno, abans de comprometre's que el seu govern sigui «el del diàleg».