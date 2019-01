Els Mossos fan una detenció a Igualada en la desarticulació d´una cèl·lula gihadista

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir una persona a Igualada i 16 més a Barcelona en una operació que ha permès desarticular una cèl·lula el nucli dur de la qual estava integrat per cinc persones que volien cometre un atemptat, tot i que en cap moment van tenir capacitat per poder-lo portar a terme, segons va assenyalar el conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch. En el marc d'aquesta operació també es van escorcollar cinc domicilis a la capital catalana i un a Igualada.

Segons van informar fonts de la investigació, dels 17 detinguts en l'operació d'ahir, que acumulen nombrosos antecedents per robatoris i furts al centre de Barcelona, cinc formaven un nucli dur sobre el qual pivota la investigació per terrorisme que els Mossos d'Esquadra van obrir el mes de maig del 2017 i que dirigeix el titular del jutjat central número 6 de l'Audiència Nacional.

La implicació dels altres onze detinguts en la voluntat de cometre un atemptat, segons van assenyalar les fonts, s'anirà perfilant a partir de l'anàlisi del nombrós material informàtic confiscat en l'operació d'ahir, en la qual els Mossos d'Esquadra van activar un centenar d'agents d'Informació, Grups Especials d'Intervenció (GEI), Tedax i seguretat ciutadana, a més de la unitat canina.

De fet, segons la informació que fins ara ha transcendit, es tractaria de dos grups diferents que estarien vinculats, que ara són investigats pels delictes, entre altres, de terrorisme, organització criminal, contra el patrimoni i contra la salut pública, de manera que en principi únicament els cinc membres de la cèl·lula passaran a disposició de l'Audiència Nacional.

En una compareixença en la qual no va admetre preguntes dels periodistes, el conseller d'Interior, Miquel Buch, va destacar que en l'operació, denominada Alexandria, es van poder detenir cinc persones que estaven en un avançat estat de radicalització i que tenien «la convicció i el propòsit» d'atemptar.

Això no obstant, el titular d'Interior de la Generalitat va puntualitzar que, malgrat aquesta intenció de cometre un atemptat, la cèl·lula que ara ha estat desarticulada no ha tingut «en cap moment» capacitat de consumar el seu atac, entre altres motius pel seguiment i control al qual l'han sotmès els Mossos, en el marc de la seva «complexa i laboriosa» investigació.

El comissari en cap de l'àrea d'Informació dels Mossos d'Esquadra, Manel Castellví, va detallar que la majoria dels membres del nucli dur detinguts són d'origen algerià, si bé entre els arrestats també hi ha persones procedents d'altres països, entre els quals Líbia, Iraq, Marroc i Egipte.

De la mateixa manera que Buch, Castellví va destacar que els detinguts, malgrat la seva «convicció» per cometre un atemptat, «en cap moment» han tingut la capacitat de poder-lo perpetrar «a causa de la investigació i el control exhaustiu» al qual han estat sotmesos pels Mossos des de maig del 2017.

La majoria dels detinguts es dediquen com a «modus vivendi» als delictes contra el patrimoni, ja que tenen nombrosos antecedents per robatori i furt, si bé algun també ha estat vinculat a delictes com la falsedat documental i el tràfic d'estupefaents.

De fet, al llarg de la investigació, els Mossos d'Esquadra han pogut acreditar que els detinguts ahir han comès 369 delictes al centre de Barcelona, especialment robatoris i furts.

En l'operació que es va portar a terme ahir al matí es van escorcollar cinc habitatges a Barcelona i un altre a Igualada, en els quals els agents dels Mossos d'Esquadra van intervenir una gran quantitat de material informàtic que ara analitzaran per tal de buscar més detalls sobre la implicació dels arrestats amb el terrorisme.

El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, va destacar que Catalunya manté el nivell 4 -en una escala de l'1 al 5- de l'alerta antiterrorista des de fa quatre anys, de manera que els Mossos d'Esquadra destinen «molts recursos» i «esforços» a aquesta matèria, perquè la lluita antiterrorista és «prioritària».