Un nebot de Torra, entre els 16 detinguts per la Policia Nacional pel tall de vies a Girona

El Cos Nacional de Policia ha detingut 16 persones pel tall de les vies de l'AVE durant les mobilitzacions per l'aniversari de l'1-O. Entre els cinc detinguts aquest dimecres a la tarda hi ha Ernest Morell Torra, nebot del president de la Generalitat, Quim Torra, i militant de la CUP de Santa Coloma de Farners. També ha estat arrestat el fotoperiodista Carles Palacio, que el dia 1 d'octubre estava treballant com a fotoperiodista acreditat per diversos mitjans, segons han exposat fonts properes, i aquest matí cobria les detencions davant la comissaria. Fonts de la defensa dels arrestats han afegit que un dels arrestats té una discapacitat i està sota curatela. Al matí la policia ja havia arrestat onze persones, entre els quals hi havia l'alcalde de Verges i el de Celrà, però en buscaven més que no havien localitzat. Els onze detinguts del matí han sortit en llibertat, com també el fotoperiodista Palacio.