L'operatiu per desordres públics l'1-O suma deu detinguts, entre els quals els alcaldes de Celrà i Verges

L'operatiu de la policia espanyola relacionada amb l'ocupació de les vies de l'AVE a Girona l'aniversari de l'1-O suma deu detinguts, entre els quals els alcaldes de la CUP de Celrà, Dani Cornellà, i de Verges, Ignasi Sabater. Fonts de la defensa han detallat que l'operatiu continua en marxa i no es descarten més detencions.

Segons informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el jutjat d'instrucció 4 de Girona té oberta una causa, sense autor conegut, per aquests fets. A més, també afegeixen que el jutge no ha ordenat cap detenció i, per tant, serien detencions policials. A les portes de la comissaria de la policia estatal a Girona s'hi han aplegat un centenar de persones per donar suport als arrestats.

La Policia Nacional ha detingut aquest dimecres per desordres públic l'alcalde de Verges, Ignasi Sabater, l'alcalde de Celrà, Dani Cornellà, i quatre membres dels CDR. Els dos batlles són de la CUP. Fonts de la Policia Nacional han confirmat a l'ACN que hi ha una operació policial amb detinguts per aquest motiu a Girona i a algun altre municipi de la demarcació. L'advocat de Sabater, Benet Salellas, ha explicat que l'estaven esperant quan ha sortit de casa a primera hora del matí, cap a dos quarts de vuit. Salellas afirma que les detencions són "injustificades i desproporcionades". Davant la comissaria de la policia espanyola a Girona hi ha una convocatòria de suport als detinguts convocada pel CDR.

L'operació està tutelada pel jutjat d'instrucció número 4 de Girona i la porta a terme la Brigada Provincial d'Informació de Barcelona de la Policia Nacional i la Comissaria General d'Informació. L'advocat afirma que fins al moment només els hi han confirmat que les detencions són per desordres públics i sospiten que podria ser conseqüència dels aldarulls durant la manifestació antifeixista del 6 de desembre.

Salellas ha subratllat que el delicte de desordres públics no comporta "a la pràctica" una detenció directa sinó que el jutjat sol citar els investigats. Per això, ha afirmat que són detencions "injustificades i desproporcionades". "Voldrem aclarir qui l'ha ordenat i en quins termes", ha dit. L'advocat sosté que és una manera de "reprimir" l'independentisme.

A més, també ha criticat que a primera hora els agents no els deixessin entrar a la comissaria si no s'hi adreçava en català. "Atempta el plurilingüisme i, en aquest cas també, el dret de defensa", ha lamentat.

Els CDR ja han convocat una concentració de protesta a la comissaria de Girona.