El PSOE-A troba a faltar un projecte per a Andalusia en el discurs del candidat

El PSOE-A va qualificar de «fluix» i de «batibull» el discurs del candidat a la investidura com a president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, en el qual al seu parer es va evidenciar una «absència absoluta d'un projecte» per a la comunitat autònoma.

Així ho va manifestar el portaveu parlamentari del PSOE-A, Mario Jiménez, en declaracions als periodistes a la sortida del saló de plens de la cambra andalusa després de finalitzar el discurs de Moreno, amb el qual va arrencar el debat d'investidura del primer candidat no socialista a presidir la Junta. El representant del PSOE-A va criticar que, en un discurs com el d'investidura, que ha d'estar «orientat al futur», «gairebé la meitat» va estar «orientat al passat», segons Jiménez, que va apuntar que «fa la impressió que Moreno té una actitud rancorosa cap al passat i és incapaç de construir en positiu de cara al futur». El socialista va parlar d'una «terrible manca d'idees» en el discurs del candidat a la investidura, que «diu molt poc del que farà» el Govern que presidirà Moreno «al capdavant d'Andalusia en els pròxims anys», segons va afegir Jiménez, que també va trobar a faltar «propostes que puguin significar un canvi» com el que Moreno ha convertit en «leitmotiv» del seu discurs.

Segons Jiménez, en el discurs del candidat a presidir la Junta es van plasmar mesures derivades de les «exigències radicals» dels «socis d'extrema dreta» del PP «per alterar elements essencials dels serveis públics», com els plans d'ocupació i el Servei Andalús d'Ocupació ( SAE), que poden «lliurar-se a mans privades».