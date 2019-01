Turull, Rull i Sànchez neguen els delictes de rebel·lió i sedició

La defensa de Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sànchez nega els delictes de rebel·lió i sedició en els escrits presentats ahir davant del Tribunal Suprem. «Curiosa rebel·lió o sedició aquesta en la qual els ciutadans presumptament rebels o sediciosos, brandant com a major arma un simple paper per dipositar en una urna, en acabar la votació tornen pacíficament a casa seva», asseguren en l'escrit.



L'advocat Jordi Pina afegeix que aquesta és la «primera rebel·lió de la història de la humanitat que té caps principals però no mers participants», i per això es pregunta si «es pot imaginar un tumult format només per nou persones». Les defenses creuen que s'està buscant «escarmentar líders polítics pacífics simplement perquè no es comparteixen les seves idees». Tots tres també han demanat declarar en català durant el judici amb traducció simultània.



En els tres extensos escrits, la defensa de Rull, Turull i Sànchez nega les acusacions per rebel·lió o sedició i qüestiona l'existència d'un alçament públic i violent. S'argumenta que prèviament a l'1-O hi va haver resolucions polítiques, declaracions i manifestacions multitudinàries i que «absolutament ningú» va interpretar que es tractés d'una «insurrecció». A més, apunta que la Fiscalia va querellar-se per rebel·lió i sedició un mes després de la celebració del referèndum. Creu que s'explica pel fet que van buscar «retorçar» el delicte «més enllà del seu sentit literal fins a fer-lo irrecognoscible». També qüestiona que només estiguin acusats per rebel·lió nou líders independentistes i que, en canvi, no ho estigui d'altres «càrrecs intermedis», organitzadors o «mers participants» del suposat alçament violent, alguns dels quals només estan investigats per desobediència a tribunals catalans.