Adrià Carrasco sobre el trasllat del seu cas: «és una prova més d'un muntatge»

Adrià Carrasco, l'activista del CDR exiliat a Bèlgica, assegura que el trasllat del seu cas als jutjats de Vilanova i Granollers és "una prova més que tot era un muntatge, una mentida". "Cada cop es va aclarint una mica més l'assumpte", afegeix en declaracions a l'ACN després que el jutjat d'instrucció número 24 de Barcelona hagi remès a aquests jutjats la causa contra ell per presumptes desordres públics la primavera passada. Amb tot, el trasllat del cas -del qual la seva defensa s'ha assabentat per la premsa- no implicaria un retorn automàtic a Catalunya per part de l'activista.

"El que volem en primera instància és que es retiri l'ordre de cerca i captura estatal i després que se'ns retirin els càrrecs", afirma matisant que les condicions perquè torni "no són concretes" i depenen de "diversos factors".

Després que l'Audiència Nacional desestimés els càrrecs per terrorisme i s'inhibís en favor dels jutjats degans de Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida, el jutjat d'instrucció 24 de la capital catalana es va fer càrrec del cas de Tamara Carrasco i Adrià Carrasco.

Pel que fa a Carrasco, la magistrada ha enviat al jutjat de Granollers la investigació del tall del peatge de La Roca del Vallès de l'1 d'abril, mentre ha derivat al jutjat de Vilanova i la Geltrú la causa sobre el tall del peatge de Vallcarca de la C-32.

"El que volien no era atrapar-nos a nosaltres en si, sinó generar una por a la gent i exercir terrorisme d'Estat", denuncia sobre el seu cas el membre del CDR.

Detencions a Girona

Carrasco carrega contra les detencions de dimecres a Girona: "El que estan fent és un símptoma de debilitat seu, es pensen que així ens aturaran i el que estan aconseguint és tot el contrari". Segons l'activista, amb accions com les detencions "s'alimenta el foc" i es donen "més motius per seguir sortint al carrer i combatent el règim".

Defensa també que una trentena d'estudiants hagin passat la nit a la Universitat de Girona (UdG) com a protesta per les detencions de Girona i evitar l'arrest d'una alumna. "Em sembla preciós que es faci això", conclou.