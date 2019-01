Bolsonaro fa efectiu el decret que facilita la compra d'armes

El president del Brasil, Jair Bolsonaro, va signar ahir el decret que facilita la compra, el registre i la tinença d'armes de foc, complint així una de les seves promeses principals durant la campa-nya per a les eleccions presidencials d'octubre.

«Com ha decidit el poble sobiranament, i per salvaguardar el dret a la legítima defensa, ara, com a president, utilitzaré aquesta arma», va dir el líder ultradretà mostrant a la premsa el decret signat.

Bolsonaro va reivindicar que així «restaura el que el poble va decidir el 2005», en al·lusió al referèndum celebrat aquest any. «El poble va decidir comprar armes i municions, i no podem negar-li», va argumentar el nou inquilí del palau de Planalto.

El decret limita a quatre el nombre d'armes que pot comprar una persona, amb l'excepció dels que demostrin que necessiten una quantitat més gran, per exemple, perquè tenen més propietats que protegir. Els que tinguin menors o persones amb discapacitat mental al seu càrrec, hauran d'acreditar que tenen un lloc segur per guardar les armes.

A més, el registre ja no requerirà una autorització policial i s'ampliarà de tres a cinc anys, quan haurà de ser renovat. També conté una espècie d'amnistia, de manera que aquells que ara mateix tinguin el registre caducat el veuran renovat automàticament amb la publicació del decret en el Diari Oficial.

La política d'«armes per a tots» de Bolsonaro ha suscitat una gran polèmica en un país que el 2017 va batre el rècord d'homicidis, amb una mitjana de set per hora. D'acord amb un sondeig de Datafolha citat per O Globo, sis de cada deu brasilers creu que les armes de foc haurien d'estar prohibides al país.