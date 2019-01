Cinc dels 18 arrestats en l'operació antigihadista de dilluns declaren avui

Els cinc suposats membres d'una cèl·lula gihadista que van ser detinguts dimarts a Barcelona, dels quals se sospita que tenien la voluntat d'atemptar, tot i que encara no estaven preparats per a això, compareixeran avui davant l'Audiència Nacional. En total dilluns es van practicar 18 detencions, una de les quals es va fer a Igualada.

Segons fonts de la investigació, els cinc detinguts van abandonar ahir ja les dependències dels Mossos d'Esquadra i avui a la tarda passaran a disposició del titular del jutjat central número 6 de l'Audiència Nacional.

Paral·lelament, els altres tretze detinguts, en aquest cas d'un altre grup vinculat que se centrava especialment en delictes com el robatori i el furt, van quedar en llibertat en espera de ser citats pel jutge. Els Mossos d'Esquadra estan analitzant tota la documentació intervinguda en els escorcolls duts a terme ahir a Barcelona i Igualada per comprovar el grau de radicalització dels detinguts que no integraven el nucli dur del grup, ja que inicialment no se'ls atribueix el delicte de terrorisme.