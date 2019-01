Convoquen una vagaa la sanitat concertadaentre el 18 i el 22 de febrer

El sindicat Metges de Catalunya ha convocat una vaga de facultatius de la sanitat concertada del 18 al 22 de febrer, que es preveu que afecti més de 10.000 professionals de 53 hospitals, 86 equips d'atenció primària, 50 sociosanitaris i 25 centres de salut mental.

L'aturada s'ha convocat dos mesos després que els metges secundessin una vaga al novembre, després de la qual «no hi ha hagut cap voluntat de negociació» ni per part de les patronals ni del departament de Salut, segons va assegurar ahir Xavier Lleonart, president del sector dels hospitals concertats de Metges de Catalunya. La convocatòria a un mes vista s'ha pres per no perjudicar la ciutadania a les portes de la declaració oficial de l'epidèmia de grip, segurament aquesta setmana.

Entre altres reivindicacions, els metges de l'atenció primària i dels hospitals concertats reclamen poder dedicar un 30 % de la seva jornada laboral a formació i investigació, com ja passa amb els facultatius que depenen directament de l'Institut Català de la Salut, establir un màxim de visites amb un temps mínim d'atenció als malalts i reduir la contractació temporal.