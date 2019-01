Díaz es conjura per recuperar la confiança dels andalusos

? La presidenta de la Junta en funcions i secretària general del PSOE-A, Susana Díaz, va tancar la seva intervenció en el debat d'investidura afirmant que espera tornar a tenir «la confiança majoritària dels andalusos com més aviat millor». Per a Díaz, Moreno té com a objectiu formar un nou govern andalús de «canvi a pitjor», sustentat en un «bloc d'involució», en què una força d'extrema dreta, Vox, tindrà la «paella pel mànec».

Durant la seva intervenció en el debat, Susana Díaz, que va començar el discurs agraint a Juanma Moreno les paraules de cordialitat que li va dedicar ahir al final del seu discurs d'investidura, li va traslladar la voluntat permanent d'acord i diàleg en la defensa d'Andalusia que va tenir sempre el PSOE-A, i va afegir que ella mai dubtarà de la legitimitat del nou Govern ni del nou president, però que tampoc disfressarà la realitat, que és que el partit majoritari al Parlament d'Andalusia, el partit que té la confiança majoritària dels andalusos, és el PSOE-A.