Quines són les dates clau de l´any 2019?

L'agenda periodística del 2019 té una marca molt clara, tot i que encara no hi ha data concreta. El judici per l'1 d'octubre, una bona part dels afectats del qual són des de fa sis mesos a la presó del Bages, acapararà totes les mirades. Però a les nostres comarques hi ha altres dates, algunes de molt concretes, que també es poden preveure com a transcendentals. El 2019 serà l'any que es renovaran els nostres ajuntaments i que el runam del Cogulló deixarà de créixer.



Tot o res per ser a la copa



El Baxi Manresa, que amb 9 victòries en 16 partits jugats en la primera volta està firmant el millor inici de temporada des del 2004, té aquest penúltim diumenge de gener, davant del Reial Madrid al Nou Congost (17 hores), un partit decisiu per a la seva classificació per a la Copa del Rei, cita a la qual no està present des de fa quinze anys. Si els jugadors de Joan Peñarroya guanyen, seran a la Copa. Si perden, dependran d'altres marcadors dels equips (Iberostar, València, Joventut i Tecnyconta Saragossa) que estan lluitant per assegurar la seva plaça en un torneig del qual el TDK Manresa va ser campió el 1996 amb el recordat triple de Joan Creus. La fase final de la Copa del Rei es disputarà del 14 al 17 de febrer al WiZink Center de Madrid.



El judici que ho acapara tot



El president de la sala penal i també president del tribunal del judici de l'1-O, Manuel Marchena, va requerir el 10 de gener que els presos independentistes estiguin a Madrid la darrera setmana d'aquest mes. Tot i que encara no està fixada la data de judici, aquesta petició i el calendari que s'ha anat perfilant els darrers mesos apunta clarament que començarà el febrer i que, per tant, molt probablement la setmana vinent tindrà lloc el procés de trasllat de les nou persones acusades. Tot està a punt, doncs, per a l'inici d'un judici que marcarà l'agenda i l'esdevenidor polític i social del país i que durant mig any ha tingut un dels focus principals posats a casa nostra.

Entre el 4 i l'11 de juliol passat arribaven al centre penitenciari Lledoners de Sant Joan Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Joaquim Forn i Josep Rull per seguir en presó provisional. Carme Forcadell i Dolors Bassa ingressaven a Mas d'Enric i Puig de les Basses, respectivament. Al llarg d'aquests sis mesos, la presó bagenca s'ha convertit en l'epicentre de les reivindicacions independentistes, de trobades polítiques i de tot tipus d'iniciatives per expressar el suport dels defensors del procés cap als líders socials i polítics que seran jutjats. La primera gran data en vermell en el calendari, tot i que per concretar, serà la del trasllat dels presos independentistes que són a Lledoners, Mas d'Enric i Puig de les Basses cap a Madrid per afrontar el judici, i les mobilitzacions que es puguin preparar a l'entorn d'aquest esdeveniment.

El primer de dos crematoris



No és encara una data segura, però tot apunta que cap a final del primer trimestre podria entrar en servei el vintè crematori funerari de Catalunya, que serà el primer del Bages. És el que l'empresa Mémora va començar a construir a principi de l'any passat a la Plana del Pont Nou, entre el camí Vell de Rajadell i el carrer de la Lemmerz. No serà, però, l'únic de la comacra, ja que se'n promou un altre a Sant Fruitós.



Deixalles d'anada i tornada



A principi de l'any 2018 s'havia de posar en marxa una operació perquè les deixalles que genera la comarca del Bages es portessin al Vallès Occidental per ser tractades i, després, retornades per així poder-les colgar conforme a la llei a l'abocador manresà de Bufalvent. No va ser així i l'Ajuntament de Manresa calcula que serà a l'abril quan podran començar els viatges en camió, aproximadament amb 15 mesos de retard. Aquesta és la darrera data que s'ha posat sobre la taula i és la que ha marcat el govern municipal per calcular la repercussió sobre la taxa de les escombraries del 2019 que tindrà el cost del trasllat de la brossa fins a Vacarisses.



Un mes d'urnes



El 26 de maig tindran lloc les eleccions municipals per a la renovació dels ajuntaments de tot l'Estat per als propers quatre anys. En el cas de l'àrea de cobertura de Regió7, seran un total de 162 consistoris els que remodelaran la seva composició actual a partir dels resultats que els deparin les urnes en aquest últim diumenge del mes de maig, en què també se celebraran eleccions europees. Suposarà la renovació a les nostres comarques de 1.067 actes de regidor, de les quals hauran de sortir els 162 nous alcaldes.

Quatre mesos abans dels comicis, hi ha força candidatures encara per concretar. A hores d'ara, però, no es coneix que cap alcalde de capital de comarca no pugui optar a seguir en el càrrec, ja sigui perquè han confirmat que es tornaran a presentar (Valentí Junyent a Manresa; David Rodríguez a Solsona), o bé perquè encara tenen en l'aire la seva candidatura però no han fet explícit que no vulguin aspirar a ser de nou alcaldables.

Serà un maig de renovació, ja que també tindran lloc les eleccions a les tretze cambres de comerç catalanes, entre les quals la de Manresa. Les empreses podran votar presencialment el 8 de maig, i dels dies 2 al 7 podran exercir el vot electrònic de manera remota. Pere Casals és president de la Cambra de Manresa des de l'any 2009. .



El Cogulló para de créixer



El darrer dia de juny és una data històrica per a un conflicte que s'arrossega des de fa anys. El 30 de juny és el dia que el runam salí del Cogulló de Sallent deixarà de créixer definitivament. És la data per aturar uns abocaments en aquest dipòsit que van començar fa més de quatre dècades. Inicialment, i en virtut d'una sentència judicial i un posterior acord de la Comissió d'Urbanisme per donar-hi compliment, s'havien d'acabar el 30 de juny del 2017. Però finalment els tribunals van concedir una pròrroga de dos anys, que s'exhaureix d'aquí a 165 dies. No serà, però, un punt final, sinó tot just un punt i a part, ja que caldrà determinar com s'elimina aquesta munta-nya salina artificial.

Un fet que és una peça més d'un any clau en què ha d'entrar en servei la rampa de Cabanasses, fonamental per al projecte d'expansió de la mineria a Súria, i que ha d'anar en paral·lel al progressiu tancament de l'activitat de l'explotació a Sallent i Balsareny.



25 anys del gran foc



Un aniversari molt marcat. El proper 4 de juliol es compliran 25 anys de l'inici dels incendis forestals més devastadors que ha patit mai Catalu-nya des que se'n tenen registres. El 4 de juliol del 1994 va ser una jornada de màximes condicions de sequera i de grans focs simultanis. Al massís de Montserrat, a Collbató, hi van morir tres persones que s'havien refugiat en una cova asfixiades pel fum. Gairebé en paral·lel, començava un foc poderós a Sant Mateu de Bages, i també en punts del Berguedà i Solsonès. El tercer dia, el de Sant Mateu i el del sud del Berguedà es van acabar ajuntant, i van convertir el que ja era un gran incendi en un front incontenible. Després de cinc dies de lluita, aquell foc colossal va deixar com a balanç més de 30.000 hectàrees cremades, 30 municipis del Bages i el Berguedà afectats i un total de cinc víctimes mortals. Un aniversari per al record i la reflexió.



La Vuelta torna a Igualada



En un dels actes que formarà part de l'any d'Igualada com a Capital Europea de l'Esport, la ciutat acollirà la vuitena etapa de la Vuelta a Espa-nya, que haurà sortit de Valls. Es passarà de resquitllada per l'Anoia abans d'encaminar-se cap al Bages, a Fonollosa, Manresa, Monistrol i Montserrat, i arribar a la ciutat amb un pas previ per Castellolí, pujant al port de Montserrat. Aquesta serà la segona vegada a la història que Igualada acull un final d'etapa de la Vuelta. El primer cop va ser el 2 de maig del 1970, quan va rebre la cursa, que havia sortit de Barcelona.



Autopista més 'cara'



A partir del proper 1 de setembre, passar per l'autopista Terrassa-Manresa serà més car si no es disposa de Teletac. Aquell dia, els descomptes vigents des de fa una dècada en dies laborables i que fins ara s'apliquen encara que es pagui el peatge amb targeta de crèdit o en efectiu, deixaran de beneficiar el conductor si no disposen de cap sistema dinàmic de pagament. En aquest 2019 també s'ha de completar la remodelació del tram sud de la C-55, que inclou la posada en servei de la xarxa de panells i sensors que controlaran aquesta carretera.

Mediterrània amb nou cap



Un clàssic de la tardor cultural a Manresa, la Fira Mediterrània, tindrà enguany un matís especial. Serà la primera amb un nou director artístic, del qual encara es desconeix el nom, i que substituirà el gironí David Ibáñez, que l'ha comandada des del 2012. La d'enguany serà ja la 22a edició d'una fira que tindrà lloc del 10 al 13 d'octubre.



Com tenim el tren?



El 20 de novembre es complirà un any de l'accident que un tren de la Renfe va tenir ara fa dos mesos per una esllavissada a Vacarisses, amb un mort i diversos ferits. Serà una data a anotar en el calendari per tornar a revisar quines hauran estat les realitats i els propòsits del ministeri de Foment i Adif per posar al dia una línia totalment obsoleta.



El repte del reciclatge



A final d'any serà el moment de veure com estan posicionats els ajuntaments en matèria de recollida selectiva, tenint en compte que a partir del 2020 la Unió Europea s'ha fixat com a objectiu reciclar el 50% de la brossa i l'Agència Catalana de Residus espera que arribi al 60%. Actualment, els municipis del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus (Bages i una part del Moianès) tenen el reciclatge estancat per sota del 40%. De moment, hi ha vuit municipis d'aquestes dues comarques que tenen implantat el porta a porta i ja superen aquests objectius, i dotze al Berguedà que ho han fet recentment. I tres municipis del Bages tenen a prova un sistema amb contenidors amb xip. És previst que al llarg d'aquest 2019 altres pobles se sumin al porta a porta.