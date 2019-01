Errejón concorrerà a les eleccions per la Comunitat de Madrid amb la marca de Carmena

Íñigo Errejón, i l'alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, han fet pública aquest dijous una carta que signen conjuntament on anuncien la seva intenció "d'estendre la iniciativa Mas Madrid –la marca amb la que Carmena es va presentar a l'alcaldia- també a l'àmbit de la Comunitat". A la carta tots dos asseguren que cal "un projecte que renovi la il·lusió i la confiança" de la majoria. "Un revulsiu", asseguren, que passa per presentar Mas Madrid a la Comunitat "coordinant propostes en un programa conjunt i participatiu, compassant les primàries el pròxim mes de febrer i oferint un projecte integral, optimista i de futur".

Aquesta, segons asseguren, és una crida a "sumar" perquè "estem convençuts que la cooperació, l'obertura i la transversalitat multipliquen i són millors per al futur". "És més necessària que mai una altra manera de fer política que escolti més que cridi, que proposi més que imposi, que col·labori més que competeixi", diuen.

A més, addueixen que calen institucions que "cooperin, no que es bloquegin" i "l'Ajuntament i la Comunitat de Madrid tenen la mateixa partitura i no poden desafinar". "Per això volem presentar un projecte integral", afirmen, en un projecte "compartit" entre Errejón i Carmena que és "una metàfora del que volem per a Madrid: posar diferents mirades a trobar-se".