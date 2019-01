La fiscalia s'oposa a la compareixença presencial o per videoconferència dels presos a la comissió del 155

La fiscalia s'oposa a la compareixença presencial o per videoconferència dels polítics presos a la comissió d'investigació sobre l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. Així consta en l'escrit que ha presentat al Tribunal Suprem, segons han confirmat a l'ACN fonts del Ministeri Fiscal. La Sala Penal s'haurà de pronunciar en els propers dies sobre la qüestió. El president del Parlament, Roger Torrent, va demanar per carta al Suprem el passat 27 de desembre la compareixença "presencial o telemàtica" dels presos el proper 22 de gener. En concret, reclamava que poguessin participar en qualitat de testimonis Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Joaquim Forn, Raül Romeva, Josep Rull i Jordi Turull. Precisament aquest mateix dijous, Rull, Forn i Turull han fet arribar una carta a Torrent mostrant la seva "plena disposició i interès" per comparèixer a la comissió.