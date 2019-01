Forcadell demana que Rovira i Puigdemont testifiquin al judici

L'expresidenta del Parlament Carme Forcadell també vol que l'expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont i la secretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, tots dos a l'estranger, siguin interrogats com a testimonis per videoconferència en el judici pel procés independentista a Catalunya, segons reflecteix en l'escrit de defensa en què sol·licita la seva absolució.

Forcadell, igual que els altres processats, demana que el judici se celebri a Barcelona i que pugui seguir-lo en situació de llibertat provisional. També reclama que el tribunal adopti les mesures perquè pugui asseure's al costat de la seva advocada defensora i que s'apliqui un horari de trasllats al centre penitenciari, en el cas de ser excarcerada, que li permeti descansar.

També d'acord amb les peticions d'altres processats, Forcadell sol·licita que s'habiliti un espai a la mateixa sala de vistes –no als espais annexos on els periodistes i un altre públic seguirà el judici per pantalles de televisió– d'un total de deu places per a cinc dels seus familiars i cinc observadors internacionals més que podran així donar-li «suport emocional en moments tan difícils».

Per la seva banda, l'exconseller del Govern de la Generalitat Santi Vila, que està acusat de desobediència i malversació, defensa en el seu escrit davant el Tribunal Suprem que mai va donar suport a la via unilateral, que va moure's sempre guiat pel «diàleg i el consens», i que l'1-O no es va pagar amb diner públic. Són les principals línies de l'escrit de defensa –redactat pels lletrats Pau Molins i Juan Segarra–, que demanen que Vila sigui absolt.

També remarquen que va dimitir «irremeiablement» abans de la declaració d'independència i que sempre va creure que la sortida al conflicte entre el Govern espanyol i el català passaria per una «solució política dialogada». Per incidir que no va cometre malversació, demana el testimoni de la interventora de la Generalitat de Catalunya, així com, també, de la directora de Contractació, entre d'altres.