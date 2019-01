Human Rights Watch lamenta que «cap policia ha sigut condemnat per ús excessiu de la força» durant l'1-O

Human Rights Watch ha lamentat que "cap policia ha sigut condemnat per ús excessiu de la força" durant el referèndum . En el seu darrer anàlisis global sobre l'estat dels drets humans al món per país, l'ONG internacional destaca en l'apartat de l'Estat espanyol la causa de l'1-O. Així, explica que el març del 2018 "25 líders independentistes van ser encausats per diversos delictes que van des de la rebel·lió fins a la malversació". En la roda de premsa de presentació de l'informe, el seu director general Kenneth Roth ha assegurat que "el gran esdeveniment" que han investigat aquest any sobre Espanya ha sigut "les protestes a Catalunya". "Hem constatat l'ús de la força excessiva per part de la policia i per això hem destacat en aquest informe que no hi ha hagut una resposta judicial al respecte", ha dit. Així, ha remarcat que "es va produir un abús" l'1-O, però que "ningú ha sigut condemnat" al respecte.

L'informe també recorda la decisió del Tribunal Suprem de "confirmar una pena de presó contra un raper condemnat per enaltiment del terrorisme i injúries contra la Corona", en referència al cantant Valtònyc actualment resident a Bèlgica, on s'enfronta a una euroodre.

A més, menciona el cas de Pablo Hasel i l'absolució de Casandra Vera per les seves piulades a Twitter sobre l'assassinat de Carrero Blanco.

D'altra banda, l'ONG posa èmfasi en la situació dels drets humans d'immigrants i refugiats que han arribat en l'últim any a l'Estat des del nord d'Àfrica i l'augment de les protestes sobre la violència de gènere arran de la sentència de 'La Manada' al 2018.