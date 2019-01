El jutge imputa un funcionari d'Hisenda per ajudar Villarejo a espiar

El titular del Jutjat d'Instrucció 6 de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, citarà com a investigat per un delicte de revelació de secrets un funcionari ja jubilat de l'Agència Tributària, sospitós d'haver facilitat informació privada al comissari jubilat i en presó provisional José Manuel Villarejo, amb la qual hauria treballat per satisfer l'encàrrec d'uns clients, els socis d'un bufet d'advocats, segons la diligència a la qual ha tingut accés Europa Press.

Es tracta d'un reimpuls a la peça Iron del cas Tàndem, que instrueix les activitats presumptament il·lícites de Villarejo, i s'investiga l'encàrrec que els advocats del bufet Herrero i Associats van fer al comissari perquè investigués uns socis que s'havien passat a la competència perquè sospitaven que els havien robat una base de dades.

Per la seva banda, l'exministre del PSOE Miguel Sebastián va assegurar que ultima amb els seus advocats una demanda judicial dirigida contra el BBVA, a qui acusa de contractar Villarejo per usar les seves informacions amb fins il·lícits. «La guerra ha començat», va assegurar en una conversa informal amb periodistes.