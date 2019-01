L'ANC prepara mobilitzacions en capitals europees el dia que comenci el judici de l'1-O

L'ANC ha donat aquest dijous el tret de sortida de la seva campanya internacional de cara al judici de l'1-O. En una roda de premsa aquest migdia a la seu de l'entitat, la seva presidenta, Elisenda Paluzie, ha concretat que es preparen mobilitzacions a París, Ginebra, Londres, Berlín, Brussel·les, Roma i altres punts del món pel dia que comenci el judici, amb l'objectiu de denunciar que l'Estat vol convertir el dret a l'autodeterminació en un "delicte". Aquestes accions se sumaran a les que l'ANC ja està tancant a les capitals de les vegueries de Catalunya també per quan comenci el judici. A més, es faran mobilitzacions a Madrid i Euskadi un cop ja hagi començat la sessió.

La campanya internacional engega avui sota el títol 'L'autodeterminació és un dret, no un crim', i té el lema 'Make a move', que Paluzie ha traduït així: "Moveu-vos, feu alguna cosa, comptem amb vosaltres", dirigit a l'opinió pública mundial. L'ANC demanarà donacions a la ciutadania per fer més potent la campanya, que ja compta amb una partida pressupostària de l'entitat que Paluzie no ha volgut detallar.

Paluzie -acompanyada del vicepresident de l'ANC, Pep Cruanyes- ha opinat que el judici de l'1-O és "contra l'exercici de l'autodeterminació". "Això és el que volem traslladar a l'opinió pública internacional", ha concretat. Així, l'entitat independentista prepara una primera fase a nivell català que consistirà en aconseguir suport de la ciutadania per finançar el que serà la segona fase, a escala internacional. A banda de les mobilitzacions de l'inici del judici -a les ciutats europees citades anteriorment- també s'hi podrien sumar accions davant parlaments de diversos països i a ambaixades de l'Estat.

La presidenta de l'entitat -que ha assegurat que les accions es coordinen i s'informen amb Òmnium i els partits sobiranistes- també ha remarcat que la campanya pretén explicar que la majoria de drets democràtics s'han conquerit gràcies a "lluites no-violentes" i "desobediències civils". Segons ha defensat, la lluita pel dret a l'autodeterminació també mereix la "solidaritat i suport internacional" que han rebut altres causes. En aquesta línia, l'ANC ha projectat un vídeo que recull altres lluites al llarg de la història.

Sigui com sigui, Paluzie ha reconegut que la independència s'ha d'aconseguir des de Catalunya: "No ens vindran a ajudar des de fora, la República ens l'hem de guanyar nosaltres. Però és veritat que utilitzar una defensa política, traslladar a fora la vulneració de drets i fer entendre la lluita a l'opinió internacional ens reforça la nostra causa per la independència", ha conclòs.