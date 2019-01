May sobreviu a la moció de censura després de la derrota històrica del Brexit

La primera ministra del Regne Unit, Theresa May, va obtenir ahir els suports necessaris a la Cambra dels Comuns per tal de superar la moció de censura que el Partit Laborista va presentar dimarts després de la històrica derrota del Govern en la votació sobre l'acord del Brexit.

La votació es va saldar amb 306 vots a favor de la caiguda del Gabinet de May i 325 en contra, set més dels 318 necessaris per inclinar la balança. Aquesta vegada, tots els diputats conservadors (314), així com deu nord-irlandesos i un independent, han acompanyat la mandatària britànica.

«M'alegra que la Cambra hagi demostrat el seu suport al Govern», va dir May en les seves primeres paraules després de conèixer el resultat.

A més, va ratificar la seva intenció de seguir endavant amb el Brexit. «I estic preparada per treballar amb qualsevol membre d'aquesta Cambra per aconseguir-ho», va afirmar la primera ministra britànica.

La premier ja va avançar dimarts que, si sobrevivia a la moció de censura, iniciaria una ronda de contactes amb els grups parlamentaris sobre la sortida del club comunitari que, segons va anunciar, volia començar ahir mateix al vespre.

El líder opositor, Jeremy Corbyn, es va mostrar disposat a parlar amb el Govern conservador però va exigir a May com a requisit previ que descarti completament l'escenari d'un Brexit caòtic. El cap dels liberal demòcrates, Ed Davey, també es va expressar amb els mateixos termes que el líder laborista.

Per la seva banda, el dirigent del Partit Unionista Democràtic (DUP) d'Irlanda del Nord, Nigel Dodds, va subratllar la importància dels seus deu diputats per al Govern i va manifestar la seva voluntat de dialogar, sempre que May garanteixi el control total sobre la frontera amb Irlanda.

El backstop continua sent el principal escull per salvar l'acord del Brexit. És un mecanisme d'emergència ideat per preservar oberta la frontera entre Irlanda del Nord i Irlanda que els diputats britànics contraris a l'acord actual rebutgen per considerar que manté l'ancoratge de Regne Unit a la UE.

Des del Partit Nacionalista Escocès (SNP) també han estès la mà a l'Executiu. «Vam rebre de bon grat l'oferta de diàleg de la primera ministra», va dir el seu cap parlamentari, Ian Blackford, encara que en el seu cas ha advocat per «mantenir sobre la taula» la possibilitat d'un segon referèndum per revertir el Brexit.



La incògnita del Brexit

Corbyn va anunciar dimarts una moció de censura immediatament després que els diputats –118 tories inclosos– provoquessin a May la derrota parlamentària més important que ha patit un Govern britànic des dels anys 20, amb un saldo desfavorable de 230 vots.

Tot i que la premier va aconseguir conservar el càrrec, la incertesa al voltant del Brexit es manté. El Parlament ha rebutjat l'acord i la Unió Europea es nega a reobrir les negociacions amb el Regne Unit, en al·legar que la versió actual és la millor possible.

Així, les opcions de May serien demanar una pròrroga dels terminis que li permeti esquivar la data fatal del 29 de març, quan es produirà la ruptura, encara que Londres i Brussel·les no hagin pactat els termes, o fer marxa enrere en el Brexit, una idea que la mandatària britànica rebutja completament.

Corbyn va tornar a insistir aquest dimarts en la idea que convocar eleccions anticipades és la millor sortida per a la situació actual. May ja va celebrar uns comicis primerencs el 2017, que es van traduir en la pèrdua de la majoria parlamentària que en aquells moments tenia el Partit Conservador.

De moment, la primera ministra ha avançat que dilluns tornarà a la Cambra dels Comuns per presentar un nou «full de ruta» que satisfaci la majoria dels diputats de la Cambra. Després, si ho aconsegueix a casa, haurà de convèncer els que encara són els seus socis comunitaris.