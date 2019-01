El Suprem no actuarà pel permís a Rull per poder veure el seu fill a l'hospital

El Tribunal Suprem ha rebutjat, de moment, prendre cap mesura en relació amb el permís extraordinari d'urgència concedit, sense avisar prèviament l'alt tribunal, l'exconseller Josep Rull per veure el seu fill hospitalitzat el 5 de gener passat.

En una providència, la Sala que enjudiciarà el procés ha rebutjat donar trasllat al fiscal sobre aquest assumpte i simplement ha decidit incorporar a la causa l'informe remès recentment per la directora de la presó de Lledoners, on està empresonat Rull, en què es justificava la pertinència de la sortida. És a dir, el tribunal presidit per Manuel Marchena rebutja donar trasllat a la Fiscalia perquè informi sobre si va existir un delicte o no en l'actuació dels responsables de la presó.

Això no obstant, fonts jurídiques han recordat a Efe que la Fiscalia pot actuar d'ofici si ho considera oportú sense necessitat que la Sala hagi de remetre-li les actuacions. El 5 de gener passat, l'exconseller –que s'enfronta a una petició de 16 anys de presó per rebel·lió agreujada amb malversació– va obtenir un permís extraordinari d'urgència per visitar el seu fill petit a l'hospital després que patís una forta commoció al cap en una visita a la presó.

Una sortida concedida per la direcció del centre penitenciari –sobre el qual té competència la Generalitat– de la qual no es va informar prèviament el Suprem, que és l'òrgan judicial competent per decidir sobre els permisos dels acusats en el procés. Com que era dissabte, el tribunal estava tancat i per tant no podia concedir permisos.

La Sala va decidir deliberar sobre la possibilitat que pogués haver indicis de delicte en aquesta actuació, ja que només va tenir coneixement de la concessió «a posteriori» i sense rebre la documentació mèdica del menor que la justifiqués.

Però la Sala únicament ha optat per incorporar a la causa l'informe rebut per la directora de la presó, Paula Montero, i la documentació sobre les circumstàncies i la gravetat de l'accident sofert pel fill de l'exconseller. En el seu informe, la directora de la presó va justificar la sortida explicant que la vida del nen «estava en risc», després que la doctora del centre penitenciari sol·licités amb urgència una ambulància, i que Rull es trobava en un estat d'ansietat elevat en veure en aquesta situació el seu fill, segons recull El Confidencial. Aquell 5 de gener, el jutjat de guàrdia de Manresa va dictar una resolució en la qual recordava que és el Suprem el competent per prendre la decisió, i va determinar que no li pertocava concedir ni deixar de concedir el permís, en contra del criteri de la Fiscalia, que va demanar que s'accedís a la sol·licitud de Rull.

Institucions Penitenciàries de la Generalitat va rebre la resposta del jutge a les 17 hores i, minuts després, a les 17.18 hores, Rull va sortir de la presó amb un permís extraordinari per a casos d'urgència, en virtut de l'article 161.4 del reglament penitenciari, que faculta el director de la presó a concedir-lo.