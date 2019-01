Troben el cadàver d'una nena i la seva mare en estat greu al seu domicili de Bilbao

El cos sense vida d'una nena de nou anys ha estat trobat al costat de la seva mare, que es troba hospitalitzada en estat greu, al seu domicili del barri bilbaí de Atxuri. L'Ertzaintza no descarta cap hipòtesi sobre el succés, a l'espera de l'autòpsia a la petita, segons fonts policials.

L'Ertzaintza investiga el que va poder passar al domicili de la família, després de que una jove comuniqués cap a les deu la nit d'ahir a emergències que acabava de trobar a la seva mare i a la seva germana petita inconscients i esteses al mateix llit en una habitació

A l'habitatge s'hi van desplaçar els serveis mèdics, que van tractar de reanimar la nena, encara que aquesta va morir, mentre que sí ho van aconseguir en el cas de la mare, a qui van evacuar en estat greu a l'Hospital de Basurto.

Segons ha informat aquest dijous el departament basc de Seguretat, els agents que van acudir al pis no van trobar inicialment signes de violència, tot i que busquen indicis i esperen a l'autòpsia del cadàver de la nena per determinar com van ocórrer els fets i si pot haver-hi o no causes criminals que justifiquessin l'estat de la mare.

La Policia basca no ha facilitat més dades sobre el succés, a l'espera que avanci la investigació.