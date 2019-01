El 62% dels treballadors de TV3 i Catalunya Ràdio cobra més de 50.000 euros a l'any, segons un informe de la Sindicatura de Comptes que revela que el nombre mitjà de treballadors de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) durant l'any 2016 va ser de 2.271, i que l'empresa no té cap sistema de control horari del seu personal, ni tampoc per autoritzar i controlar determinats permisos, com absències sense baixa, visites mèdiques o tutories escolars. El mateix informe revela que les despeses de personal representen el 51,74% de les despeses totals.

El treball de la Sindicatura, les dades del qual ha avançat aquest divendres Diari de Girona, fiscalitza els comptes i l'activitat de la Corporació durant l'exercici de 2016 i detalla, per exemple, que dels 2.271 empleats que de mitjana va tenir l'empresa el 2016, 15 corresponien a la categoria de direcció, 117 a la de comandaments intermedis, i 2.139 a la de personal tècnic i altres. La majoria dels empleats de l'empresa (el 62%) cobra entre 50.000 i 70.000 euros i prop del 14% supera els 70.000.

L'informe de la Sindicatura també denuncia que «CCMA, S.A. no té establert un procediment de control horari per al seu personal. Encara que hi ha un control d'accés a les instal·lacions (no aplicable al personal que treballa fora), aquest no registra aspectes com les pauses per dinar o esmorzar, per la qual cosa no es pot considerar com un veritable sistema de control horari. CCMA, S.A. ha manifestat que cada cap de departament fa una supervisió del seu personal, però sense un procediment formal». En una compareixença al Parlament, el síndic Jordi Pons va arribar a qualificar de «broma» aquest sistema de control.

Igualment, afegeix l'estudi, «CCMA, S.A. no té establert tampoc un procediment per a l'autorització i control de determinats permisos del seu personal, com absències sense baixa, visites mèdiques o tutories escolars. Tampoc no existeix un control centralitzat d'aquests tipus d'absències ni de la seva autorització i justificació».

Entre les recomanacions que feia la Sindicatura a la Corporació deia que «hauria d'establir, formalitzar i implementar un procediment de gestió i control de la jornada laboral i de les absències i els permisos de tot tipus del seu personal». Igualment, recomanava revisar el conveni de l'empresa (en realitat fa notar que hi ha un conveni per a la televisió i un altre per a la ràdio) per incloure-hi tots els conceptes salarials existents, i que s'hi incloguin pactes i acords específics que no hi figuren.

L'informe inclou les al·legacions formulades per la CCMA, que defensa els sistemes de control de l'horari i de la jornada. Però aquestes al·legacions (i d'altres) no han fet modificar l'informe de la Sindicatura: «Perquè s'entén que són explicacions que confirmen la situació descrita inicialment o perquè no es comparteixen els judicis que s'hi exposen».