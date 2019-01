Assassinada una dona a Saragossa a mans d'un home que ja havia matat la seva parella el 2003

Una dona de 48 anys ha estat assassinada per ferides d'arma blanca en un domicili de Saragossa i el presumpte autor del crim, de 50 anys, condemnat per violència masclista, s'ha suïcidat a Terol al llançar-se per un viaducte, han confirmat a Efe fonts de la Policia Nacional.

El marit de la dona assassinada va denunciar ahir a la tarda la seva desaparició i el cos de la dona s'ha localitzat aquesta matinada, entre la 01.30 hores i les 02.00, en un habitatge del carrer Pradilla de la capital aragonesa, en la qual residia el presumpte autor del crim.

L'home va ser condemnat a 18 anys de presó per assassinar d'onze trets la seva dona el 2003 i estava en llibertat condicional des de gener de 2017, segons fonts de la Delegació del Govern a Aragó.

La víctima mortal era advocada i, segons informacions publicades en 2003, llavors va defensar al seu presumpte assassí. La Policia Nacional ha confirmat que tenia antecedents per aquest homicidi i que ha aparegut mort a Terol aquesta mitjanit.