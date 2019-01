Humans Rights Watch lamenta la impunitat per la violència policial de l'1-O

L'organització Human Rights Watch lamenta que «cap policia ha estat condemnat per ús excessiu de la força» durant el referèndum. En la seva darrera anàlisi global sobre l'estat dels drets humans al món per país, l'ONG destaca en l'apartat de l'Estat espa-nyol la causa de l'1-O. Explica que el març del 2018 «25 líders independentistes van ser encausats per diversos delictes que van des de la rebel·lió fins a la malversació». En la presentació de l'informe, el seu director general, Kenneth Roth, va assegurar que «el gran esdeveniment» que han investigat aquest any sobre Espanya ha estat «les protestes a Catalunya». «Hem constatat l'ús de la força excessiva per part de la policia i per això hem destacat en aquest informe que no hi ha hagut una resposta judicial al respecte», va dir. Així, va remarcar que «es va produir un abús» l'1-O, però que «ningú ha estat condemnat».

L'informe també recorda la decisió del Tribunal Suprem de «confirmar una pena de presó contra un raper condemnat per enaltiment del terrorisme i injúries contra la Corona», amb referència a Valtònyc, ara a Bèlgica, on s'enfronta a una euroordre. A més, esmenta el cas de Pablo Hasel i l'absolució de Casandra Vera per les piulades a Twitter sobre l'assassinat de Carrero Blanco. D'altra banda, l'ONG posa èmfasi en la situació dels drets humans d'immigrants i refugiats que han arribat en l'últim any a l'Estat des del nord d'Àfrica i l'augment de les protestes sobre la violència de gènere arran de la sentència de La Manada» al 2018.