Oriol Pujol entra a la presó de Brians 2 per complir la sentència de les ITV

L'exdiputat de CiU Oriol Pujol va ingressar ahir a la presó de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires, per complir la pena de dos anys i mig a la qual va ser condemnat per usar la seva influència política per afavorir empresaris afins i cobrar comissions il·legals en el cas ITV. Segons fonts de la Secretaria de Mesures Penals del departament de Justícia de la Generalitat, Oriol Pujol va ingressar a les 4 de la tarda a Brians 2, després de no recórrer l'acte del dia 8 de gener en el qual una jutge de l'Audiència de Barcelona li va donar deu dies per entrar a la presó.

El fill de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol va acordar el juliol passat amb la Fiscalia Anticorrupció una condemna de dos anys i mig de presó pels delictes de tràfic d'influències, suborn i falsedat documental pel cas ITV, si bé el 10 de desembre va sol·licitar que se li substituís l'ingrés a la presó per treballs en benefici a la comunitat.

Oriol Pujol, exsecretari general de CDC i expresident del grup parlamentari de CiU, va al·legar en una vista davant la jutge que ja havia pagat una «pena natural» perquè el cas ITV va implicar la «destrucció» de la seva carrera política i professional i va advertir que el seu ingrés a la presó perjudicaria «greument» el seu entorn familiar i el seu arrelament laboral i social.

No obstant això, la magistrada de la secció 20 de l'Audiència, encarregada de resoldre l'execució de condemna, va desestimar el dia 8 de gener els arguments d'Oriol Pujol i li va donar deu dies per ingressar voluntàriament a la presó, si bé la seva resolució es podia recórrer, la qual cosa hauria paralitzat el procés. En la interlocutòria, que finalment la defensa no ha recorregut, la jutge va descartar commutar la presó per treballs socials en benefici de la comunitat en concloure que Pujol havia d'ingressar a la presó per aquest cas de corrupció per restablir així «la confiança del ciutadà» i perquè una suspensió de penes equivaldria a una «minimització» d'«actes delictius greus». Segons la jutge, l'únic fill de l'expresident Jordi Pujol que es va dedicar a la política va cometre un «atac molt important» a l'Estat de Dret, ja que va afectar la seva pròpia essència i va provocar «desconfiança en la ciutadania cap als seus propis representants».

En acudir pel seu propi peu i de forma voluntària a la presó per complir l'ordre dictada per la jutge, Pujol, com qualsevol altre condemnat, va ser conduït al mòdul d'ingressos de la presó de Brians-2, on els funcionaris de vigilància penitenciària li havien de prendre les empremtes dactilars, fer una foto, practicar-li un registre integral i retirar-li les pertinences prohibides a la presó, com el telèfon mòbil o diners, que queden en un dipòsit.

En el procés per designar mòdul, en el qual es té en compte el fet que es tracti d'un primer ingrés, com en el cas de Pujol, es pot demorar uns cinc dies, si bé el més habitual és completar-lo en un parell de dies, segons les fonts penitenciàries.

En un període màxim de dos mesos, la junta de tractament del centre elevarà la proposta de classificació d'Oriol Pujol davant la direcció general d'Institucions Penitenciàries, que serà la que adoptarà la decisió definitiva, que l'exdiputat de CiU podrà recórrer davant del jutge de vigilància penitenciària.

Segons les fonts, fins i tot en condemnes greus superiors a cinc anys es pot donar una classificació inicial de tercer grau, que suposa únicament pernoctar a la presó, amb les úniques excepcions de delictes com abusos a menors o terrorisme, o que el jutge establís en la sentència que es compleixi un «període de seguretat» perquè només es pugui arribar a aquest nivell a partir de la meitat del compliment de la condemna, la qual cosa no ocorre amb el cas de Pujol.

A l'hora de decidir si es concedeix d'inici el tercer grau influeix de manera especial, segons les fonts, si el condemnat ha satisfet la responsabilitat civil –com passa en el cas d'Oriol Pujol– en casos de delictes contra el patrimoni i l'ordre socioeconòmics greus o amb molts perjudicats, contra la hisenda pública, la seguretat social i l'administració pública.