El túnel vertical per rescatar el nen que va caure en un pou es començarà a foradar avui

El representant del Col·legi d'Enginyers de Camins, organisme que assessora els professionals que realitzen els treballs per rescatar Julen del pou de més de 100 metres de profunditat en què va caure diumenge passat a Totalán (Màlaga), va assenyalar ahir que les previsions són començar avui «al migdia o primera hora de la tarda» la perforació d'un túnel vertical paral·lel al forat en el qual hi ha el petit.

Així, l'enginyer Ángel García Vidal va explicar que segueixen els moviments de terra per realitzar la plataforma, pas previ a la perforació vertical, que «cada vegada cobra més rellevància perquè la plataforma porta un bon ritme de treball: probablement divendres al matí la puguem tenir realitzada».

No ha volgut precisar els temps que es faran servir en aquests treballs de perforació i ha insistit que «els terminis no els càpiga dubte que volem que siguin els menors». Així, ha dit que el temps que es dedicarà a fer el túnel vertical de 50 metres depèn del terreny i seria mínim de 12 hores «en condicions molt, molt favorables». També, una vegada que s'acabi la plataforma i es posicioni la tuneladora, va dir que veuran «la forma de compatibilitzar aquestes perforacions amb les tasques de succió per portar els dos treballs en paral·lel».

A més, va assenyalar que se- gueixen estudiant un mètode de treball fiable per poder continuar la galeria horitzontal, que ha hagut de parar-se per problemes en el terreny.