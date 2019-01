El virus de la grip ja s'ha convertit en epidèmia a Catalunya

La grip ja s'ha convertit en epidèmia a Catalunya des d'ahir en superar la barrera dels 110,7 casos per cada 100.000 habitants i arribar a 119,59 casos, segons ha informat el departament de Salut en un comunicat. El 72,7% de les persones ingressades greus als hospitals pel virus de la grip no estaven vacunades. Segons el model predictiu elaborat per Salut amb dades corresponents a la segona setmana d'aquest any, la grip es mantindrà en un nivell baix-moderat les setmanes tercera i quarta d'aquest mes i creixerà amb pics elevats en algunes regions de Lleida i Tarragona. La taxa d'incidència de la síndrome gripal durant la segona setmana de l'any ha estat més alta en els menors de cinc anys, amb 367,65 casos per cada 100.000 habitants. Entre els dies 7 i 13 d'aquest mes s'han registrat 18 ingressos als hospitals de la xarxa sentinella de Catalunya, amb un total de 129 greus des de l'inici de la temporada gripal, a principi d'octubre.