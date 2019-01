Una advocada, morta per l'home a qui va defensar quan va matar la seva dona

Una advocada, de 47 anys d'edat, ha estat presumptament assassinada a Saragossa per un home amb qui mantenia una relació personal i de qui havia estat defensora quan va ser jutjat i condemnat per matar la seva dona.

El presumpte autor, de 50 anys, que des del 2017 estava en llibertat provisional, s'ha suïcidat posteriorment llançant-se pel viaducte nou de la ciutat de Terol.

El crim eleva a tres el nombre de víctimes mortals per violència de gènere en aquest any 2019 i 978 a l'estadística que la delegació del Govern per a la Violència de Gènere realitza des del 2003.

«Mentre que alguns intenten imposar un debat que vam superar fa molt, el masclisme criminal continua assassinant dones: Lamento profundament el tercer crim masclista de l'any i el 978 des del 2003. El meu condol a la seva família i amistats», ha escrit la vicepresidenta Carmen Calvo, en el seu perfil de Twitter.

La primera víctima d'un assassinat masclista d'aquest any 2019 va ser Rebeca, una jove de 26 anys que va deixar una filla òrfena. La dona vivia a Laredo (Cantàbria) i no havia presentat denúncies contra el seu agressor, de 29 anys.

El segon crim per violència de gènere va tenir lloc a Fuengirola (Màlaga), on va ser assassinada Leonor a mans de la seva exparella. La víctima tampoc no l'havia denunciat prèviament i s'havia separat feia uns quants mesos de l'home, que també va atacar el fill de la parella, de 16 anys, quan aquest va intentar defensar la seva mare.